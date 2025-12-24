Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты порядка 417 тысяч контрактников

В воинские части с начала 2025 года прибыли порядка 417 тысяч контрактников. Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Белоусов заявил, что в 2025 году был перевыполнен план комплектования ВС России

На заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооружённых сил России он также указал, что ещё более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования.

«Достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму наших граждан», - отметил Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян, сообщает «Свободная пресса».

