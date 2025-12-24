Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты порядка 417 тысяч контрактников
В воинские части с начала 2025 года прибыли порядка 417 тысяч контрактников. Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
На заседании межведомственной комиссии по комплектованию Вооружённых сил России он также указал, что ещё более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования.
«Достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму наших граждан», - отметил Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Детское сочинение»: Экс-депутат Рады оценил план Зеленского
- «Втирался в доверие»: В Госдуме назвали причину «запоздалого» преследования Чубайса
- Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты порядка 417 тысяч контрактников
- Более 70 агентов иностранных спецслужб выявили за год в Белоруссии
- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Россия сформулирует свою позицию по Украине на основе информации от Дмитриева
- Песков ответил на вопрос о возможном возобновлении диалога с Францией
- «Не для того хранили!»: Экологи защитили российские заповедники от Госдумы
- Путин провел телефонный разговор с Алиевым
- Как дыра в саркофаге ЧАЭС отвлекает внимание от неудач ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru