Замахнулись на рекорд: Баста показал в Москве мюзикл «Любовь без памяти»

«Правильно ли это: любить без памяти? А по-другому никак. Не верьте психологам, они говорят много лишнего. Они много знают, что нужно делать, когда у тебя нет любви, чтобы она появилась, а про саму любовь они не знают ничего, потому что это выше человеческого», - считает артист.



По его словам, мюзикл «Любовь без памяти» наглядно показывает, что за настоящую любовь следует бороться и работать над ней, чтобы не потерять.



«В нашем циничном мире по-разному оцениваются отношения мужчины и женщины, но я искренне верю в чистую любовь, за которую стоит бороться, над которой стоит работать, чтобы ее сохранить и продолжить. Хочу поблагодарить жену: когда ты рядом со мной - это чистый кайф! Из песни слов не выкинешь», - сказал он.