Замахнулись на рекорд: Баста показал в Москве мюзикл «Любовь без памяти»
На светской премьере мюзикла «Любовь без памяти» Баста заявил, что психологи ничего не знают о любви, а промоутеры пообещали побить рекорд по кассовым сборам.
В субботу, 4 октября, в московском Vegas City Hall состоялась светская премьера мюзикла «Любовь без памяти» по биографии рэпера Басты (настоящее имя - Василий Вакуленко) и на основе его песен.
Появившись на премьере с женой и двумя дочерьми, Баста заявил спецкору НСН, что настоящая любовь бывает только без памяти, а также призвал не верить психологам, которые учат «любить».
«Правильно ли это: любить без памяти? А по-другому никак. Не верьте психологам, они говорят много лишнего. Они много знают, что нужно делать, когда у тебя нет любви, чтобы она появилась, а про саму любовь они не знают ничего, потому что это выше человеческого», - считает артист.
По его словам, мюзикл «Любовь без памяти» наглядно показывает, что за настоящую любовь следует бороться и работать над ней, чтобы не потерять.
«В нашем циничном мире по-разному оцениваются отношения мужчины и женщины, но я искренне верю в чистую любовь, за которую стоит бороться, над которой стоит работать, чтобы ее сохранить и продолжить. Хочу поблагодарить жену: когда ты рядом со мной - это чистый кайф! Из песни слов не выкинешь», - сказал он.
ФРАНДЕТТИ СПЕЛСЯ С БАСТОЙ
Режиссером мюзикла «Любовь без памяти» выступил обладатель трех «Золотых масок» Алексей Франдетти. Для него это уже не первая совместная работа с Бастой. В 2023 году он выпустил в «Ленкоме» муздраму «Маяковский», музыку к которой написал Баста и команда Gazgolder. Спектакль по-прежнему в репертуаре театра, хотя Франдетти покинул пост главного режиссера «Ленкома» в июне 2024 года.
В интервью НСН Франдетти заявил, что при подготовке музыкального спектакля споров с Бастой не было.
«Общий язык между нами был найден с самого начала, когда мы делали «Маяковского», потому что если бы он не был найден, мы бы вряд ли двинулись дальше. Тут важно, что Василий – музыкант, а я - режиссер музыкального театра, поэтому мы разговариваем на одном языке, хоть и с разных ракурсов. Что касается работы над мюзиклом, о глобальных спорах не может идти и речи, потому что мы делаем одно дело, мы его вместе задумали», - сказал он.
БУРУНОВ, АРОНОВА И БОЕВИК
Один из продюсеров мюзикла Евгений Финкельштейн ранее говорил НСН, что «Любовь без памяти» - это боевик. Действительно, в постановке есть эпизоды рукопашного боя, а сцена даже по свой форме напоминала восьмиугольный ринг для боев ММА.
Однако качество мюзикла все же определяется не сюжетом, а наличием хитовых песен. Придумать их с нуля непросто, а когда мюзикл построен на всем известных песнях, то это уже больше половины успеха.
В случае с «Любовью без памяти» хитов было много. «Медлячок», «Моя игра», Сансара» и еще полтора десятка песен получили новые аранжировки, а вокал, хореография и декорации добавили им яркости. К примеру, в определенный момент на сцену выезжает настоящий автомобиль.
Отдельные аплодисменты зрителей сорвали Мария Аронова и Сергей Бурунов, которые сыграли роли родителей девушки главного героя - прототипа Басты. Они появились лишь на экранах, но это нисколько не помешало правдоподобности. По сюжету они общаются с дочерью по видеосвязи через экран ноутбука.
В июне Бурунов в шутку участвовал в кастинге на главную роль в этом мюзикле и даже исполнил песню «Моя игра». Это настолько «впечатлило» команду во главе с Бастой, что Бурунову пообещали придумать отдельную роль без демонстрации вокальных данных.
БАСТА И РОЗЕНБАУМ - НЕ КОНКУРЕНТЫ
После просмотра постановки «Любовь без памяти» Басты напрашивается сравнение с другой громкой премьерой осени - мюзиклом «Вальс Бостон» по песням Александра Розенбаума.
Оба артиста родились в Ростове-на-Дону, поэтому действие мюзикла начинается именно там. Оба в молодости имели связи в криминальных кругах, однако музыка победила и спасла их от кривой дорожки.
Однако режиссер Франдетти заверил НСН, что постановки не будут конкурентами друг другу.
«Мы дополняем глобальную экосистему мюзиклов и музыкального театра в России, а не конкурируем друг с другом. Если наши спектакли будут хороши, то, конечно же, их зритель придет к нам, а наш зритель придет к ним, это замечательно. Чем больше хороших, качественных мюзиклов, тем лучше. Ни о какой битве за зрителя и речи быть не может, тем более, что мы нацелены на долгий прокат», - подчеркнул он.
ПОБЬЮТ РЕКОРД ПО СБОРАМ?
Слова Франдетти подтвердила один из продюсеров постановки, основатель промоутерской компании SAV Entertainment Надежда Соловьева.
«Ждем вас на мюзикле в течение трех лет минимум!» - сказала она на финальных поклонах после мюзикла.
Создатели надеются побить рекорд по кассовым сборам мюзиклов в России, однако сделать это будет непросто.
Действующий рекордсмен - мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», который в декабре 2022 года положил начало новой волне популярности отечественных музыкальных спектаклей. За два года проката он собрал три миллиарда рублей и попал в Книгу рекордов России.
Тем не менее, брать новые высоты Басте уже привычно. Минувшим летом он два дня подряд собрал по 75 тысяч зрителей в «Лужниках», обновив рекорд посещаемости концертов в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блогер-каскадёр разбил спорткар за 30 миллионов рублей
- Минобороны: 19 БПЛА ВСУ уничтожены за 3 часа над Белгородской областью
- Российский член жюри «Грэмми» перечислил своих фаворитов премии
- СМИ: Тысяча человек заблокирована на Эвересте из-за снегопада
- Бабичев назвал девяностые и нулевые «золотым временем» продюсеров РФ
- СМИ: Фильм «Одна битва за другой» станет крупным провалом для Warner Bros.
- Замахнулись на рекорд: Баста показал в Москве мюзикл «Любовь без памяти»
- В Госдуме предложили покупать лекарства для диабетиков за счёт акциза на газировку
- Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Himars в Харьковской области
- ЦИК: Правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru