СМИ: Фильм «Одна битва за другой» станет крупным провалом для Warner Bros.
Фильм «Одна битва за другой» войдёт в число самых громких кассовых неудач Warner Bros. в 2025 году, прогнозирует издание World of Reel.
Хотя к завершению текущих выходных глобальные сборы ленты с Леонардо ДиКаприо в главной роли перевалят за 100 миллионов долларов, о прибыльности или хотя бы окупаемости уже не приходится говорить. Производственный бюджет картины оценивается в 140–175 миллионов долларов и даже при минимальной сумме точка безубыточности составляет примерно 350 миллионов, чего ленте не видать. По последним оценкам, итоговые мировые кассовые сборы составят около 200–210 миллионов долларов.
Это станет второй серьёзной финансовой неудачей для ДиКаприо: ранее зрители не приняли амбициозную драму «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, которая собрала всего 158 миллионов долларов при затратах в 140 миллионов.
Несмотря на предстоящие многомиллионные убытки для студии, картина признана самым высокооценённым релизом года и, по ожиданиям, получит 10–12 номинаций на «Оскар», а также, возможно, даже победит в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
