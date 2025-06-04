«Был даже Бурунов»: Стали известны исполнители главных ролей в мюзикле Басты
Главные роли в мюзикле «Любовь без памяти», отсылающем к творчеству Басты (Василия Вакуленко), исполнят актеры театра и кино Егор Попов (фильм «Оффлайн», сериал «ИП Пирогова»), Михаил Пятикопов (мюзикл «Кабаре»), Артемий Соколов-Савостьянов (мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»), Наталья Инькова (мюзиклы «Стиляги», «Принцесса цирка», «Прайм-тайм»), Надежда Мисякова (мюзикл «Летучий корабль»), Дарьяна Коровашкова («Дама пик»).
В кастинги приняли участие свыше тысячи претендентов. Среди них и актер Сергей Бурунов, исполнивший песню Басты «Моя игра». Это так впечатлило режиссерско-постановочную группу во главе с Василием Вакуленко харизмой и талантом, что они пообещали придумать для Бурунова отдельную роль, где не придется демонстрировать вокальные данные.
В труппу мюзикла отобрали 39 артистов, включая Юлию Дякину (лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Женская роль в оперетте/мюзикле» за роль Эвридики в рок-опере «Орфей & Эвридика»), Александра Коркунова (фильм «В двух шагах от счастья») и многих других.
Режиссером-постановщиком мюзикла выступил трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. По его словам, для многих артистов постановка станет дебютной.
«Мы думали, что основной сложностью станет поиск главного героя, но на этом кастинге — у меня впервые в жизни такое! — гораздо сложнее было с девушками. В итоге мы собрали прекрасных молодых артистов», - рассказал Франдетти.
Также в постановочную команду вошли музыкант и композитор Василий Вакуленко (БАСТА), хореограф-постановщик, обладатель премии «Музыкальное сердце театра» Ирина Кашуба, музыкальный продюсер творческого объединения GAZ Вадим Карпенко (QП) и другие.
Премьера мюзикла состоится 5 сентября в «Вегас Сити Холл». В спектакле прозвучат такие хиты Басты и Ноггано, как «Любовь без памяти», «Сансара», «Кинолента», «Медлячок», «Моя игра» и многие другие.
Ранее глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что «Любовь без памяти» побьет по сборам все мюзиклы с большим отрывом, потому что это не мюзикл, а боевик по мотивам жизни Басты.
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