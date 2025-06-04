«Был даже Бурунов»: Стали известны исполнители главных ролей в мюзикле Басты

В кастинги приняли участие свыше тысячи претендентов. Среди них и актер Сергей Бурунов, исполнивший песню Басты «Моя игра». Это так впечатлило режиссерско-постановочную группу во главе с Василием Вакуленко харизмой и талантом, что они пообещали придумать для Бурунова отдельную роль, где не придется демонстрировать вокальные данные.

В труппу мюзикла отобрали 39 артистов, включая Юлию Дякину (лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Женская роль в оперетте/мюзикле» за роль Эвридики в рок-опере «Орфей & Эвридика»), Александра Коркунова (фильм «В двух шагах от счастья») и многих других.

Режиссером-постановщиком мюзикла выступил трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. По его словам, для многих артистов постановка станет дебютной.