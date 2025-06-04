«Был даже Бурунов»: Стали известны исполнители главных ролей в мюзикле Басты

Главные роли в мюзикле «Любовь без памяти», отсылающем к творчеству Басты (Василия Вакуленко), исполнят актеры театра и кино Егор Попов (фильм «Оффлайн», сериал «ИП Пирогова»), Михаил Пятикопов (мюзикл «Кабаре»), Артемий Соколов-Савостьянов (мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»), Наталья Инькова (мюзиклы «Стиляги», «Принцесса цирка», «Прайм-тайм»), Надежда Мисякова (мюзикл «Летучий корабль»), Дарьяна Коровашкова («Дама пик»).

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В кастинги приняли участие свыше тысячи претендентов. Среди них и актер Сергей Бурунов, исполнивший песню Басты «Моя игра». Это так впечатлило режиссерско-постановочную группу во главе с Василием Вакуленко харизмой и талантом, что они пообещали придумать для Бурунова отдельную роль, где не придется демонстрировать вокальные данные.

В труппу мюзикла отобрали 39 артистов, включая Юлию Дякину (лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Женская роль в оперетте/мюзикле» за роль Эвридики в рок-опере «Орфей & Эвридика»), Александра Коркунова (фильм «В двух шагах от счастья») и многих других.

Режиссером-постановщиком мюзикла выступил трехкратный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Франдетти. По его словам, для многих артистов постановка станет дебютной.

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«Мы думали, что основной сложностью станет поиск главного героя, но на этом кастинге — у меня впервые в жизни такое! — гораздо сложнее было с девушками. В итоге мы собрали прекрасных молодых артистов», - рассказал Франдетти.

Также в постановочную команду вошли музыкант и композитор Василий Вакуленко (БАСТА), хореограф-постановщик, обладатель премии «Музыкальное сердце театра» Ирина Кашуба, музыкальный продюсер творческого объединения GAZ Вадим Карпенко (QП) и другие.

Премьера мюзикла состоится 5 сентября в «Вегас Сити Холл». В спектакле прозвучат такие хиты Басты и Ноггано, как «Любовь без памяти», «Сансара», «Кинолента», «Медлячок», «Моя игра» и многие другие.

Ранее глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что «Любовь без памяти» побьет по сборам все мюзиклы с большим отрывом, потому что это не мюзикл, а боевик по мотивам жизни Басты.

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ФОТО: Предоставлено пресс-службой Артгаз
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