Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет семейного счастья
Не стоит подменять уважение терпением, его в отношениях проявлять совсем необязательно, заявил НСН Рома Зверь.
В 2025 году лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) отмечает 20-летнюю годовщину семейной жизни. Перед концертом в «Лужниках» 16 августа музыкант раскрыл, как ему удалось стать примерным семьянином.
«В этом году у нас 20 лет совместной жизни с супругой. В чем секрет сохранения отношений? Секрет крайне прост: должно быть уважение. Когда оно пропадает, нельзя жить с человеком. А терпения быть не должно. Можно ссориться, ругаться, это нормально в семье, это должно быть», - сказал он.
Ранее Рома Зверь признался спецкору НСН, что идея собрать полные «Лужники» появилась еще 25 лет назад.
