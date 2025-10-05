В Госдуме предложили покупать лекарства для диабетиков за счёт акциза на газировку
Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов предложил расширить финансирование закупок дорогостоящих лекарств для пациентов с сахарным диабетом за счёт средств от акциза на сахаросодержащие напитки. Согласно информации РБК, соответствующее обращение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Наумов считает необходимым скорректировать федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», уже частично финансируемый из акцизных поступлений. Его инициатива предусматривает ежегодное увеличение выделенных средств на 3,3 млрд рублей. Эти деньги планируется использовать для закупки кардио- и нефропротективных препаратов, которые защищают сердце и почки и тем самым снижают риск тяжёлых осложнений у определённой группы пациентов.
По оценкам думского комитета, общие расходы государства на пациентов с диабетом 2 типа превышают 700 млрд руб. в год, из которых свыше 80% приходится на экономические потери от нетрудоспособности, инвалидности и преждевременной смерти.
Акциз на сахаросодержащие напитки был введён в июле 2023 года. В 2024 году поступления от него в бюджет составили 18,773 млрд рублей при ставке 7 рублей за литр. В этом году ставка выросла до 10 рублей за литр, и, согласно пояснительной записке к трёхлетнему проекту бюджета, в 2025 году ожидаемые доходы от этого налога достигнут 25,896 млрд рублей.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил НСН, что с января 2026 года водка подорожает на 12% из-за роста акцизов, а новые цены на крепкий алкоголь уже согласовываются с Минфином.
