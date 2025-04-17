«Не мюзикл, а боевик!»: «Любви без памяти» Басты предрекли рекордные сборы

«Любовь без памяти» побьет по сборам все мюзиклы с большим отрывом, потому что это не мюзикл, а боевик по мотивам жизни Басты, сказал НСН продюсер Евгений Финкельштейн.

Мюзикл "Любовь без памяти", основанный на творчестве рэпера Басты (Василия Вакуленко), уникален тем, что это смесь мюзикла, боевика и автобиографии, у него есть все шансы достичь рекордных сборов. Об этом НСН заявил глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн.

Новый мюзикл "Любовь без памяти" на основе песен рэпера Басты будет представлен в столичном "Вегас Сити Холле" 5 октября, сообщило творческое объединение GAZ. Режиссером станет обладатель трех "Золотых масок" Алексей Франдетти, а Баста будет отвечать за музыкальную часть. В качестве продюсеров выступят Евгений Финкельштейн, медиаменеджер Николай Дуксин и основатель промоутерской компании SAV Entertainment Надежда Соловьева. Финкельштейн заявил, что "Любовь без памяти" ждут рекордные кассовые сборы.

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«Я уверен, что мы побьем все мюзиклы с большим отрывом, потому что у нас не мюзикл, а боевик. Вообще мюзикл Басты планировался очень давно. Это реальная история жизни Василия, как он приехал в Москву. Мюзикл — более выгодная история, чем сериал о музыканте: здесь мы все занимаемся творчеством, тем, что делаем в обычной жизни. Добавлю, что в наш мюзикл объявлен всероссийский кастинг, и любой желающий может попробовать себя на главную роль», — сказал Финкельштейн.

Собеседник НСН также объяснил, почему многие люди сейчас предпочитают мюзиклы кинотеатрам.

«Многие люди перестали ходить в кинотеатры и ходят на мюзиклы, потому что это достаточно легкий жанр, который интересен зрителю», — отметил продюсер.

Между тем, в Московском театре эстрады 6 сентября пройдет премьера мюзикла "Вальс-бостон", основанный на песнях Александра Розенбаума. Он позволит зрителям почувствовать атмосферу Ростова-на-Дону начала XX века, где бок о бок существовали интеллигенция и криминал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Gazgolder
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