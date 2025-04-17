«Не мюзикл, а боевик!»: «Любви без памяти» Басты предрекли рекордные сборы

«Я уверен, что мы побьем все мюзиклы с большим отрывом, потому что у нас не мюзикл, а боевик. Вообще мюзикл Басты планировался очень давно. Это реальная история жизни Василия, как он приехал в Москву. Мюзикл — более выгодная история, чем сериал о музыканте: здесь мы все занимаемся творчеством, тем, что делаем в обычной жизни. Добавлю, что в наш мюзикл объявлен всероссийский кастинг, и любой желающий может попробовать себя на главную роль», — сказал Финкельштейн.

Собеседник НСН также объяснил, почему многие люди сейчас предпочитают мюзиклы кинотеатрам.

«Многие люди перестали ходить в кинотеатры и ходят на мюзиклы, потому что это достаточно легкий жанр, который интересен зрителю», — отметил продюсер.

Между тем, в Московском театре эстрады 6 сентября пройдет премьера мюзикла "Вальс-бостон", основанный на песнях Александра Розенбаума. Он позволит зрителям почувствовать атмосферу Ростова-на-Дону начала XX века, где бок о бок существовали интеллигенция и криминал, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

