Бабичев назвал девяностые и нулевые «золотым временем» продюсеров РФ

По словам Бабичева, в тот период практически всё, что создавал Игорь Матвиенко — особенно хиты для «Иванушек International» и первые сезоны «Фабрики звёзд» — становилось популярным, а группа «Любэ» покорила всю страну. Не менее успешным был и Максим Фадеев, чьи проекты — от Глюк’oZы до «Серебро» — рождали один хит за другим, идеально соответствовавший исполнителям и мгновенно завоёвывавший слушателей.

Бабичев подчеркнул, что многие песни того времени остаются актуальными благодаря своей простоте и искренности: люди до сих пор с удовольствием их слушают и восхищаются тем, «как это было круто» — именно потому, что было просто.

Критик также отметил, что музыкальная индустрия с тех пор сильно изменилась: масштабных продюсерских проектов стало меньше, а сегодня артисты чаще добиваются успеха самостоятельно — благодаря интернету и социальным сетям.

Ранее генеральный директор ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Вадим Терещук заявил, что тексты российских песен заставляют слушателей подключать мозг, а гармонический лад цепляет душу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».