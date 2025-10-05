Бабичев назвал девяностые и нулевые «золотым временем» продюсеров РФ
Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал конец 1990-х — начало 2000-х «золотым временем» для российских продюсеров. Такое мнение критик высказал беседе с ТАСС.
По словам Бабичева, в тот период практически всё, что создавал Игорь Матвиенко — особенно хиты для «Иванушек International» и первые сезоны «Фабрики звёзд» — становилось популярным, а группа «Любэ» покорила всю страну. Не менее успешным был и Максим Фадеев, чьи проекты — от Глюк’oZы до «Серебро» — рождали один хит за другим, идеально соответствовавший исполнителям и мгновенно завоёвывавший слушателей.
Бабичев подчеркнул, что многие песни того времени остаются актуальными благодаря своей простоте и искренности: люди до сих пор с удовольствием их слушают и восхищаются тем, «как это было круто» — именно потому, что было просто.
Критик также отметил, что музыкальная индустрия с тех пор сильно изменилась: масштабных продюсерских проектов стало меньше, а сегодня артисты чаще добиваются успеха самостоятельно — благодаря интернету и социальным сетям.
Ранее генеральный директор ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Вадим Терещук заявил, что тексты российских песен заставляют слушателей подключать мозг, а гармонический лад цепляет душу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
