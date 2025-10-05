Минобороны: 19 БПЛА ВСУ уничтожены за 3 часа над Белгородской областью
5 октября 202515:45
19 украинских БПЛА уничтожены за 3 часа над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники уничтожены с 12:00 до 15:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении 30 украинских БПЛА над двумя российскими регионами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
