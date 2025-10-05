ЦИК: Правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на выборах
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу во всех муниципалитетах на выборах мэров и депутатов местных органов власти. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% бюллетеней.
Согласно данным ЦИК, правящая партия набрала свыше 81% голосов по всей стране. Ее кандидаты уверенно лидируют в выборах мэров всех крупных городов с самоуправлением и в муниципалитетах, а также формируют солидное большинство в городских и районных собраниях.
В Тбилиси претендент в мэры от «Грузинской мечты» Каха Каладзе после обработки 100% бюллетеней получил 71,612% голосов. В 50-местном городском собрании партия завоюет более 70% кресел, а ее представители победили в каждом из одномандатных округов.
Аналогичный успех «Грузинской мечты» наблюдается и в остальных муниципалитетах: ее кандидаты взяли верх в четырех других самоуправляемых городах — Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
Накануне в Тбилиси вспыхнули протесты — митингующие недовольны итогами выборов. Пострадали десятки человек, включая полицейских. Грузинские власти обвинили в происходящем Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
