ЦИК: Правящая партия Грузии победила во всех муниципалитетах на выборах

Согласно данным ЦИК, правящая партия набрала свыше 81% голосов по всей стране. Ее кандидаты уверенно лидируют в выборах мэров всех крупных городов с самоуправлением и в муниципалитетах, а также формируют солидное большинство в городских и районных собраниях.

В Тбилиси претендент в мэры от «Грузинской мечты» Каха Каладзе после обработки 100% бюллетеней получил 71,612% голосов. В 50-местном городском собрании партия завоюет более 70% кресел, а ее представители победили в каждом из одномандатных округов.

Аналогичный успех «Грузинской мечты» наблюдается и в остальных муниципалитетах: ее кандидаты взяли верх в четырех других самоуправляемых городах — Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.

Накануне в Тбилиси вспыхнули протесты — митингующие недовольны итогами выборов. Пострадали десятки человек, включая полицейских. Грузинские власти обвинили в происходящем Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

