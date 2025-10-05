Блогер-каскадёр разбил спорткар за 30 миллионов рублей

По данным «Базы», Чеботарёв вместе с другом ехал по Ворошиловскому проспекту в Ростове-на-Дону по мокрой дороге, но во время манёвра не справился с управлением и врезался в ограждение. От удара у автомобиля были повреждены капот и кузов, выбито колесо и разбита фара. К счастью, ни сам блогер, ни его пассажир не пострадали.

Интересно, что за неделю до аварии на приборной панели McLaren появилось предупреждение о неисправности пневматической системы тормозов. Сам Чеботарёв оценил предстоящий ремонт в 15 миллионов рублей.

На вторичном рынке аналогичные модели McLaren стоят от 18 до 32 миллионов рублей.

Ранее гонщик Василий Куденко выжил после взрыва McLaren в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».