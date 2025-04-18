«Битва с Розенбаумом?»: Режиссер Франдетти раскрыл секреты мюзикла Басты

Мюзикл «Любовь без памяти» не будет конкурировать с мюзиклом по песням Александра Розенбаума «Вальс-бостон», поскольку зрители захотят прийти на обе постановки, сказал в эфире НСН Алексей Франдетти.

Обладатель трех «Золотых масок», экс-главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти в интервью НСН рассказал о совместной работе с Бастой над мюзиклом «Любовь без памяти», а также объяснил, каким должен быть исполнитель главной роли.

Премьера мюзикла запланирована на 5 октября. В нем зрители увидят интриги и нелегкий путь к славе одного из главных артистов страны. Франдетти выступит в качестве режиссера, а Баста (Василий Вакуленко) будет отвечать за музыкальную часть. Франдетти заявил, что при подготовке мюзикла споров с Бастой не было.

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«Общий язык между нами был найден с самого начала, когда мы еще делали "Маяковского", потому что если бы он не был найден, мы бы вряд ли двинулись бы дальше. Тут важно, что Василий – музыкант, а я - режиссер музыкального театра, поэтому мы разговариваем на одном языке, хоть и с разных ракурсов. Что касается работы над мюзиклом "Любовь без памяти", о глобальных спорах в принципе не может идти и речи, потому что мы делаем одно дело, мы его вместе задумали. Естественно, у нас есть какие-то предложения друг к другу, которые мы обсуждаем. Мы делаем большие творческие встречи, на которых решаем, какие сцена, номер или песня будут лучше смотреться в том или ином месте. Но, безусловно, это вопрос творческого процесса, но никак не спора», - отметил режиссер.

По его мнению, «Любовь без памяти» не будет конкурировать с мюзиклом по песням Александра Розенбаума «Вальс-бостон», премьера которого состоится в сентябре.

«Если говорить о появлении спектакля "Вальс-бостон", который делают мои хорошие друзья, очень талантливые ребята, то, скорее, и мы, и они дополняем глобальную экосистему мюзиклов и музыкального театра в России, а не конкурируем друг с другом. Если наши спектакли будут хороши, то, конечно же, их зритель придет к нам, а наш зритель придет к ним, это замечательно. Чем больше хороших, качественных мюзиклов, тем лучше. Ни о какой битве за зрителя и речи быть не может, тем более, что мы нацелены на долгий прокат», - подчеркнул Франдетти.
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При этом он рассказал о нюансах общероссийского кастинга на этот мюзикл, объяснив, каким должен быть исполнитель главной роли.

«Для исполнителя главной роли в этом спектакле стоит непростая задача. Мы не ищем портретного сходства, но ищем сходство энергетическое. Конечно же, этот артист должен быть личностью и обладать тем запалом и той энергией, которая есть у прототипа этой истории. При этом мы абсолютно открыты для любых исполнителей. Он может быть профессионалом, а может быть крайне одаренным человеком без образования. У нас нет каких-либо приоритетов к главным ролям или не к главным», - заключил собеседник НСН.

Один из продюсеров мюзикла «Любовь без памяти» Евгений Финкельштейн пообещал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что представление станет рекордсменом по сборам, так как является основанным на реальных событиях боевиком.

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ФОТО: Gazgolder
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