Обладатель трех «Золотых масок», экс-главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти в интервью НСН рассказал о совместной работе с Бастой над мюзиклом «Любовь без памяти», а также объяснил, каким должен быть исполнитель главной роли.

Премьера мюзикла запланирована на 5 октября. В нем зрители увидят интриги и нелегкий путь к славе одного из главных артистов страны. Франдетти выступит в качестве режиссера, а Баста (Василий Вакуленко) будет отвечать за музыкальную часть. Франдетти заявил, что при подготовке мюзикла споров с Бастой не было.