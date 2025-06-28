Солдаутом по «Лужникам»: Баста собрал 75 тысяч зрителей
Баста побил собственный же стадионный рекорд, продав более 140 тысяч билетов на два концерта в «Лужниках». Первый день запомнился солдаутом, слезами счастья и предложением руки и сердца прямо на сцене.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) дал первый из двух запланированных концертов на столичном стадионе «Лужники», побив собственный же рекорд - на шоу в честь 45-летия музыканта пришли 75 тысяч зрителей. Специальный корреспондент НСН лично убедился в солдауте стадиона, окунувшись в музыкальную атмосферу самой большой площадки страны и расспросив самого исполнителя о его впечатлениях.
В «Лужниках» накануне отгремел первый концерт Басты. Второй подряд проходит в эти минуты. На два мероприятия суммарно было продано почти 150 тысяч билетов, что делает рэпера рекордсменом российской сцены. Напомним, в 2022 году Баста уже собирал «Лужники». Тогда изголодавшиеся за пандемию по живым выступлениям люди без труда раскупили 70 тысяч билетов. Баста исполнил 30 треков и поставил очередную галочку в списке личных рекордов.
Перед началом выступления артист пообщался с журналистами и с улыбкой пожелал всем зрителям терпения (и не зря, ведь концерт шел три часа). Рэпер заявил, что совершенно не переживает перед «стадионниками».
«На больших концертах я вообще не переживаю. Я переживаю на маленьких, камерных выступлениях. Просто сегодня я готов колоссально, мы максимально подготовились. У нас есть обкатанная программа. Поверьте, бывают артисты, которым наплевать, но они, в свою очередь, переживают, что плохо подготовились. У меня все в порядке и с подготовкой, и с репетициями, я заряжен. Знаете, 20-ти летний Баста, посмотрев на меня сегодняшнего, сказал бы: «Красавчик, просто лучший», - поделился рэпер.
Однако Баста признался, что часто критикует самого себя.
«Я не переживаю из-за того, что буду выступать перед женой и дочками. Зачем переживать из-за концерта перед теми, кто тебя поддерживает. Переживать я могу только перед собой, так как у меня завышенные требования к себе: всегда хочется результативности. Я часто себя ругаю и критикую, что мог бы сделать лучше. Это моя плохая и одновременно хорошая черта», - откровенно ответил артист.
МЕДЛЯЧОК И САНСАРА: ПОДПЕВАЛ ВЕСЬ ЗАЛ
Концертная программа первого выступления выдалась довольно насыщенной. Вместе с рэпером на одной сцене выступили такие музыканты, как Гуф, Егор Крид, Смоки Мо, Og Buda, Ramil’, Navai, Zivert, Hammali, Фаррух Хасанов, MONA, Женя Трофимов, Минаева и секретный гость - MACAN, с которым Баста впервые исполнил совместную песню «Пусть Бог будет рядом». К слову, композиция еще не вышла на музыкальных стримингах, поэтому гости концерта стали первыми, кто услышал новый трек.
Музыкант исполнил 38 песен, чередуя старые хиты, так любимые поклонниками, с яркими новинками по типу трека проекта Gorilla Zippo «Туда сюда», ранее завирусившегося в соцсетях.
Зрители уже не в первый раз обращают внимание, что, несмотря на огромный опыт выступлений, Баста часто выходит на сцену с телефоном в руках, чтобы в процессе можно было подсмотреть текст. Однако это мало кого смущало, ведь все были в восторге от масштабов шоу.
Не обошлось и без трогательных моментов. По уже сложившейся традиции прямо на сцене «Лужников» одному из зрителей выпала возможность сделать предложение руки и сердца своей невесте, которая ничего не знала о готовящемся сюрпризе. В этот раз счастливчиками стали Арсений и Ксения из Жуковского. Ходят слухи, что всего на концертах Басты по всей стране было сделано более 200 таких предложений.
Не стоит забывать, что во время концерта Басты у московских школьников был выпускной. Рэпер со сцены поздравил выпускников, пожелал им удачи во взрослой жизни и поделился мыслями, которые тронули весь зал:
«У меня не было выпускного. Моя песня «Выпускной. Медлячок» - это мечта о выпускном. Я ушел из школы в 10 классе. И вот я каждый концерт проживаю выпускной, которого у меня не было. Я желаю выпускникам всего самого крутого. Это самый важный день в их становлении взрослыми», - сказал артист.
Срывая голоса, Басте подпевали плачущие то ли от счастья, то ли от грусти вчерашние школьницы. Именно они и были основной аудиторией мероприятия. Наблюдать за эмоциями выпускниц было крайне любопытно, ведь перед ними открыты все двери, а их глаза полны надежды на светлое будущее.
Когда выступление подходило к концу, «Лужники» окутала темнота - погас свет. Зрители зажгли фонарики, создав эффект звездного неба. Все 75 тысяч человек, как один, пели всеми известную «Сансару». Многие не могли сдержать эмоции, вытирая украдкой слезы. Видео перфоманса публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Судя по отзывам зрителей, которыми они активно продолжают делиться в соцсетях, концерт оставил неизгладимые впечатления.
Ранее глава корпорации PMI, владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в беседе с НСН допустил, что и три подряд концерта Басты в «Лужниках» могли продаться солдаутом, назвав рэпера артистом номер один.
«Я хорошо знаком с ситуацией с продажей билетов, это аншлаг. <...> Баста - это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта, так что два концерта - это абсолютно выверенная стратегия "Газгольдера". Такие компании приучают людей покупать билеты заранее, тогда они не будут переплачивать. Поэтому стратегия правильная, это будут абсолютно точно мега-аншлаги, "Газгольдер" молодец.
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