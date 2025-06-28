В «Лужниках» накануне отгремел первый концерт Басты. Второй подряд проходит в эти минуты. На два мероприятия суммарно было продано почти 150 тысяч билетов, что делает рэпера рекордсменом российской сцены. Напомним, в 2022 году Баста уже собирал «Лужники». Тогда изголодавшиеся за пандемию по живым выступлениям люди без труда раскупили 70 тысяч билетов. Баста исполнил 30 треков и поставил очередную галочку в списке личных рекордов.

Перед началом выступления артист пообщался с журналистами и с улыбкой пожелал всем зрителям терпения (и не зря, ведь концерт шел три часа). Рэпер заявил, что совершенно не переживает перед «стадионниками».

«На больших концертах я вообще не переживаю. Я переживаю на маленьких, камерных выступлениях. Просто сегодня я готов колоссально, мы максимально подготовились. У нас есть обкатанная программа. Поверьте, бывают артисты, которым наплевать, но они, в свою очередь, переживают, что плохо подготовились. У меня все в порядке и с подготовкой, и с репетициями, я заряжен. Знаете, 20-ти летний Баста, посмотрев на меня сегодняшнего, сказал бы: «Красавчик, просто лучший», - поделился рэпер.