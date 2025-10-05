СМИ: Тысяча человек заблокирована на Эвересте из-за снегопада
Около тысячи человек оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильнейшего за последние годы октябрьского снегопада, начавшегося 4 октября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание «Саньсян душибао».
Из-за резко упавшей видимости — менее одного метра — и обильного снега на ключевых участках маршрута туристы в базовом лагере не могут покинуть территорию: дороги обледенели, а в отдельных местах палатки полностью занесло снегом. Яки, используемые для транспортировки, не могут передвигаться из-за глубокого снежного покрова.
Ландшафтный парк Эвереста закрыли 4 октября в 17:50 по местному времени, приостановив продажу билетов.
По неполным данным, на маршруте могли застрять около тысячи человек. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, однако большинству требуется помощь. К месту ЧП уже направились спасатели, местные жители и профессиональные гиды, однако операция осложняется плохой связью и экстремальными погодными условиями.
Портал «Цзиму Синьвэнь» уточняет, что базовый лагерь расположен на высоте 4900 метров над уровнем моря. По его данным, сотни местных жителей и спасателей при поддержке спецтехники заняты расчисткой снежных заносов на горе. Местные власти настоятельно рекомендуют всем, кто планирует посетить район в ближайшее время, отказаться от поездок и следить за официальными сообщениями.
Ранее сообщалось, что Непал планирует выдавать разрешения на восхождение на Эверест только опытным альпинистам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
