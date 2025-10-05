Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Himars в Харьковской области

Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Средний Бурлук была уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

США одобрили продажу Канаде систем HIMARS на $1,75 миллиарда

По данным ведомства, «Искандер-М» нанёс удар по скрытой позиции РСЗО HIMARS ВСУ. В результате атаки была уничтожена пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина, два автомобиля повышенной проходимости, а также ликвидировано не менее 15 украинских боевиков.

Уточняется, что село Средний Бурлук находится в Харьковской области на реке Великий Бурлук, примерно в 45 км восточнее Чугуева.

Ранее США одобрили продажу Канаде систем HIMARS на $1,75 миллиарда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ИскандерУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры