Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Himars в Харьковской области

По данным ведомства, «Искандер-М» нанёс удар по скрытой позиции РСЗО HIMARS ВСУ. В результате атаки была уничтожена пусковая установка HIMARS, транспортно-заряжающая машина, два автомобиля повышенной проходимости, а также ликвидировано не менее 15 украинских боевиков.

Уточняется, что село Средний Бурлук находится в Харьковской области на реке Великий Бурлук, примерно в 45 км восточнее Чугуева.

Ранее США одобрили продажу Канаде систем HIMARS на $1,75 миллиарда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».