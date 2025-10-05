Российский член жюри «Грэмми» перечислил своих фаворитов премии

«В каждой категории определенное количество артистов. Например, в "Song of the year" ("Песня года" - прим. НСН) больше 700 претендентов. Это как раз та категория, где сингл "Snowlight", в котором я продюсировал и записывал гитары. Я проголосовал за "Foo Fighters" и их песню "Today's Song", за Эда Ширана с песней "Sapphire", Шаде и Селену Гомес. И тут можно за себя голосовать. В категории "Лучший блюзовый альбом", где как раз в лонг-листе альбом Антонио Вергары, я проголосовал за блюз-гитариста Джо Бонамасса, гитаристку Саманту Фиш и ее альбом "Paper Doll", Робина Троуэра и Эрика Гейлса. И за альбом Антонио Вергары, в записи которого я участвовал. Сейчас голосую в категории "Best Pop Vocal Album" ("Лучший вокальный поп-альбом" - прим. НСН). Здесь я отдал голоса Селене Гомес, Леди Гаге, Сабрине Карпентер, "Coldplay". Еще буду слушать — надо выбрать пятого», - поделился он.

Музыкант также перечислил своих фаворитов, в категориях джазовой музыки.