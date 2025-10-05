Российский член жюри «Грэмми» перечислил своих фаворитов премии
Музыкант Роман Мирошниченко в эфире НСН рассказал, что в этом году изменили порядок артистов в системе голосования лонг-листа «Грэмми».
Российский гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко в беседе с НСН сообщил, что в голосовании премии «Грэмми» уже отдал свои голоса за ряд поп-исполнителей, среди которых Эд Ширан, Селена Гомес, Леди Гага, и нескольких джазовых музыкантов: Джона Патитуччи, Ибрагима Маалуфа и Артуро Сандовала.
3 октября началось голосование музыкальной премии «Грэмми». 68-я церемония ее вручения состоится 1 февраля 2026 года. При этом имена финалистов премии станут известны уже 7 ноября. Мирошниченко рассказал, за кого отдал свои голоса в этот раз.
«В каждой категории определенное количество артистов. Например, в "Song of the year" ("Песня года" - прим. НСН) больше 700 претендентов. Это как раз та категория, где сингл "Snowlight", в котором я продюсировал и записывал гитары. Я проголосовал за "Foo Fighters" и их песню "Today's Song", за Эда Ширана с песней "Sapphire", Шаде и Селену Гомес. И тут можно за себя голосовать. В категории "Лучший блюзовый альбом", где как раз в лонг-листе альбом Антонио Вергары, я проголосовал за блюз-гитариста Джо Бонамасса, гитаристку Саманту Фиш и ее альбом "Paper Doll", Робина Троуэра и Эрика Гейлса. И за альбом Антонио Вергары, в записи которого я участвовал. Сейчас голосую в категории "Best Pop Vocal Album" ("Лучший вокальный поп-альбом" - прим. НСН). Здесь я отдал голоса Селене Гомес, Леди Гаге, Сабрине Карпентер, "Coldplay". Еще буду слушать — надо выбрать пятого», - поделился он.
Музыкант также перечислил своих фаворитов, в категориях джазовой музыки.
«В категории "Лучший джазовый инструментальный альбом" я отдал голоса кубинскому пианисту Гонсало Рубалькабе, я с ним знаком. Также бас-гитаристу Майку Полку, группе "Yellowjackets", с их лидером я тоже как-то пересекался, и слушаю постоянно их музыку. И также Джон Патитуччи, проект называется "Spirit Fall", барабанщик Питер Эрскин. Мне кажется, что кто-то из них и должен получить номинации. Есть категория "Best Jazz Performance" ("Лучшее джазовое представление" - прим. НСН). Там — гитарист Майк Стерн. Мы с ним в позапрошлом году записывали сингл, и он у нас взял главный приз в категории "Джаз" американской премии "International Songwriting Competition". Здесь же у меня в пятерке Артуро Сандовал, Бони Джеймс вместе с Маркусом Миллером. Потом два духовика: Ибрагим Маалуф — гениальный трубач, я с ним состязался на "International Songwriting Competition", и Trombone Shorty (Трой Эндрюс – прим. НСН) — трубач-тромбонист. Был на его концерте в Лос-Анджелесе», - добавил Мирошниченко.
При этом, по его словам, в этом году поменяли порядок артистов в системе голосования.
«Ничего нового нет. Единственное, сейчас у артистов нововведение. Они в панели голосования расположены не по порядковым номерам, а в рандомном порядке. Голосование длится до 15 октября. Далее идет подсчет голосов, и финальная комиссия потом выбирает пятерки финалистов в каждой категории. Номинанты будут объявлены онлайн 7 ноября. В декабре начнется второй раунд голосования, когда члены академии будут выбирать в каждой пятерке потенциального победителя. Дальше победители будут объявлены уже на самой церемонии, которая пройдет в феврале следующего года», - заключил собеседник НСН.
В этом году в лонг-лист «Грэмми» попал сингл «Snowlight» американо-бразильского лейбла «XpandMusic», для которого Роман Мирошниченко записал гитарные партии, а также украсил аранжировку мелодиями на электро-ситаре и гитарном синтезаторе. Песня представлена в категориях «Song Of The Year» и «Best Pop Duo/Group Performance».
Кроме того, на награду в категории «Best Contemporary Blues Album» выдвинули альбом эквадорского блюзмена Антонио Вергары «Vergara Street», в создании которого Мирошниченко тоже принял непосредственное участие.
Ранее музыкальный и медиаменеджер Сергей Балдин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что значительное число подписчиков музыкальных сервисов в России не говорит о том, что люди слушают только музыку, в стримингах популярны и аудиокниги, при этом наличие разного аудиоконтента ведет к снижению эффективности платформ.
