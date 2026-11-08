В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ повредили мост через Миус
В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА ВСУ в Неклиновском районе было повреждено дорожное полотно моста через реку Миус. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он рассказал, что обломки упали утром воскресенья на 97-м километре трассы Р-280. Политик отметил, что движение через мост организовано в реверсном направлении.
В результате ЧП никто не пострадал, добавил Слюсарь. По его словам, также была повреждена стройтехника — два гусеничных крана.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 8 ноября российские силы ПВО сбили над территорией страны 142 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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