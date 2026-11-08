В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ повредили мост через Миус

Он рассказал, что обломки упали утром воскресенья на 97-м километре трассы Р-280. Политик отметил, что движение через мост организовано в реверсном направлении.

В результате ЧП никто не пострадал, добавил Слюсарь. По его словам, также была повреждена стройтехника — два гусеничных крана.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 8 ноября российские силы ПВО сбили над территорией страны 142 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».