МО: ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области
Операторы ударных дронов группировки ВС РФ «Восток» уничтожили антенны управления беспилотниками ВСУ и станции спутниковой связи Starlink в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что российские военные также нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения.
Уточняется, что минувшей ночью 8 ноября была поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы в Житомирской области. Этот объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. При этом в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено судно типа «контейнеровоз», доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество, добавили в МО.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь воскресенья над территорией страны сбили более 140 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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