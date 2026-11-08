МО: ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области

В ведомстве рассказали, что российские военные также нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения.

Уточняется, что минувшей ночью 8 ноября была поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы в Житомирской области. Этот объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. При этом в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено судно типа «контейнеровоз», доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество, добавили в МО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь воскресенья над территорией страны сбили более 140 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».