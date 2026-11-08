ВОЗ: Симптомы нового штамма коронавируса схожи с гриппом
Симптомы нового штамма коронавируса PJ.2.1 могут быть схожи с простудой или гриппом, поэтому необходимо проводить тестирование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ подчеркнули, что на основании только симптомов нельзя точно определить, какой именно респираторный вирус вызвал инфекцию. Отмечается, что в тех случаях, когда установление причины заболевания может повлиять на тактику лечения или принятие решений в сфере общественного здравоохранения, может потребоваться тестирование.
Ранее вирусолог Елена Малинникова рассказала, что отличительной особенностью нового штамма коронавируса PJ.2.1 от других разновидностей заболевания являются сильные боли в горле и более длительный упадок сил после болезни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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