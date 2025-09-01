«Ваня, братья и фиты»: Стриминги назвали новых звезд лета-2025
Взлет Вани Дмитриенко отметили и руководители стримингов, и именитые промоутеры, Macan остается у молодежи вне конкуренции, а коллаборации артистов стали одним из главных двигателей успеха минувшего лета.
Главными альбомами лета 2025 для молодежной аудитории стали новые работы рэпера Macan и Анны Асти, в топ песен попали многочисленные фиты, позволившие зажечь новые имена, а «залетевшие» в чарты на волне интереса к фолку Ay Yola и «Бонд с кнопкой» сумели удержаться в числе лидеров, рассказали НСН представители ведущих стримингов.
«БРАТЬЯ» КОСОЛАПОВА И «НАСЛЕДСТВО» ГЕРГЕРТА
Как сообщили НСН в сервисе VK Музыка, по итогам лета 23-летний рэпер Macan (Андрей Косолапов) остается главным фаворитом аудитории в возрасте от 14 до 35 лет. В июле у него вышел альбом фитов «Bratland» с участием Басты, Гуфа, Брутто, Big Baby Tape и многих других артистов. В итоге в летний топ сервиса вошли сразу три совместных песни Косолапова: «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» с Бастой, «Здравствуй» с группой «Три дня дождя» и «Золотые купола» с Брутто.
При этом самой популярной песней лета-2025 на этом сервисе стал трек «Наследство» - фит 24-летнего рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) с хип-хоп артисткой и из Петербурга Олесей Sky Rae, завирусившийся в рилсах и тиктоках.
«Рокеров в топе нет, но по цифрам к таким успехам вплотную приблизились "Бонд с кнопкой" благодаря виральному успеху трека "Кухни", Xolidayboy и "Три дня дождя"», - сказал НСН главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик.
Вместе с тем он указал на успех 19-летнего Вани Дмитриенко, прославившегося после выхода трека «Венера-Юпитер».
«Растут новые большие имена. Например, Ваня Дмитриенко после впечатляющих успехов трех новых синглов "Вишневый", "Настоящая" и "Шелк", в которых его поп-рок перешел в более громкую и взрослую форму, в этом году заявил 7-тысячный VK Stadium, продал его за 2,5 месяца до концерта и перенес выступление на 12-тысячную арену "Мегаспорт"», - отметил главред.
На втором месте в десятке главных хитов лета, по версии сервиса, остаются «Кухни» группы из Нефтекамска «Бонд с кнопкой», а на восьмом - «Homay» от еще одной фолк-группы из Башкирии, Ay Yola. Именно этих исполнителей называли главными открытиями года эксперты индустрии, подводя для НСН музыкальные итоги первой половины 2025 года.
По данным VK Музыки, «голосом лета» у подростков старше 14 лет стали рэперы madk1d (Марк Серков) и Friendly Thug 52 Ngg (Александр Романов), догнавшие Косолапова и Гергерта. Вместе с тем, в числе артистов, которых в 2025 году впервые пригласили на VK Fest, оказались Zoloto, Юлия Савичева, «Элли на маковом поле», Nemiga и эффектная Bearwolf (Валерия Василевская), которая этим летом оказалась и в поле зрения киноманов, поскольку написала трек «Ястребы» для сериала «Этерна».
ОТ ХИТОВ ДО ВЕРШИНЫ ЧАРТА
«Bratland» от рэпера Macan стал самым популярным альбомом лета и по версии сервиса «Яндекс Музыка». В пятерке главных новых хитов лета оказались сингл «10» от Эндшпиля, «Шёлк» Вани Дмитриенко и «Поезда» от Басты с «Комнатой культуры».
«Этим летом артисты не только активно выступали на концертах и фестивалях, но и выпустили много новых релизов. Именно они играют ключевую роль в росте аудитории — после выпуска нового релиза в среднем месячная аудитория артистов растет на 36%. Так, летние релизы хип-хоп исполнительницы Мэйби Бэйби стали самыми прослушиваемыми среди подписчиков стриминга. Самым прослушиваемым артистом стал рэпер Icegergert, дерзко стартовавший в прошлом году, а в этом году вошедший в лонглист Forbes "30 до 30". Самой прослушиваемой артисткой сезона второе лето подряд стала Mona. Самой прослушиваемой группой лета стал "Бонд с кнопкой". В конце августа чарт "Яндекс Музыки" покорил Ваня Дмитриенко с треком "Шёлк". Спустя пять лет после успеха хита "Венера-Юпитер", артист вновь поднялся на первую строчку», - рассказали НСН в пресс-службе сервиса.
КОРНИ, КАВЕРЫ И РОКЕРЫ
По данным «МТС Музыки», главным артистом лета-2025 стал все тот же Macan, главной артисткой — Zivert, а лучшей группой – Ay Yola.
Участники группы Ay Yola Ринат Рамазанов и Руслан Шайхитдинов ранее рассказали НСН о секрете успеха и коллаборации с Димой Биланом
«Секрет популярности прост. Это корни, это то, чего сегодня так остро не хватает людям. Это жизнь, ценности, то, что веками передается из поколения в поколение. То, что сегодня под огромным бесполезным информационным шумом появилось что-то такое, как глоток воды в пустыне. Это и заставляет бурлить кровь. Получается, что у людей "проснулись корни". Слава Богу, что это становится трендом. Музыканты в своих республиках начали надевать национальные костюмы, вышли в горы, в леса, на снег, снимают ролики. Очень круто, что появился новый тренд на свою идентичность», - сказал Рамазанов.
Главным треком лета, по версии этого сервиса, стал фит Macan с Бастой «Пусть Бог будет рядом с твоими планами», а главным альбомом – все тот же «Bratland». В пятерку самых популярных хитов лета среди пользователей сервиса также вошли песня «Гудбай» от Zivert, версия «Homay» от Ay Yola с Биланом, «10» от исполнителя Эндшпиль и главный хит «Комнаты культуры» «Поезда», который ее лидер Женя Трофимов спел вместе с Бастой.
Ну а лучшим кавером лета музыкальная редакция сервиса назвала песню «Ночной дозор», записанную Бастой для трибьюта группе «Uma2rman» – альбома «Звезды считают нас», первая часть которого вышла в середине августа. На этом альбоме также представлены каверы от «Ленинграда», «Комнаты культуры», Гоши Куценко, Димы Билана и многих других артистов.
Директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев сообщил НСН, что в топе билетных продаж этим летом оказались концерты Анны Асти, Macan, а также групп «Звери», Zoloto и «Три дня дождя».
«Что касается трендов, мы наблюдаем спрос абсолютно на разные жанры. Например, сегодня интерес высок как к поп-исполнителям, рэперам, так и к рокерам, а также к музыкантам на стыке жанров, например, Zoloto. Россиянам откликаются и фолк-мотивы в творчестве современных артистов. Этим объясняется популярность групп "Бонд с кнопкой" и "Ay Yola"», - добавил Алексеев.
АНЯ И ВАНЯ
В музыкальном сервисе «Звук» сообщили НСН, что «голосом лета» стал Ваня Дмитриенко, песни которого их подписчики слушали чаще других, а альбомом года – «Высшие силы» Анны Асти.
«В тренде осталась и ностальгия: главным хитом сезона признана композиция "Кухни" группы "Бонд с кнопкой", а самым вирусным треком соцсетей оказался фит Kizaru и Icegergert "Fake ID"», - добавил собеседник НСН. Кроме того, редакция «Звука» отметила Ульяну Мамушкину, назвав ее новой инди-звездой.
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву Metallica, U2 и других звезд мирового уровня, также указал НСН на летний успех Вани Дмитриенко.
«В прошлом году в Санкт-Петербурге Ваня Дмитриенко в небольшом клубе на небольшой площадке не собрал и тысячи человек, а в этом году у него в "Мегаспорте" битковый аншлаг. Сейчас вообще все поменялось, но хороших артистов достаточно», - отметил Зубицкий.
Подводя музыкальные итоги 2024 года, эксперты индустрии назвали НСН королем стримингов рэпера Macan, а также отметили рок-прорыв группы «Комната культуры».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силуанов пошутил, что «ни за что не платит» в Китае
- Мясников рассказал, как увеличить шансы прожить до ста лет
- «Ваня, братья и фиты»: Стриминги назвали новых звезд лета-2025
- Хуситы подтвердили гибель 11 членов правительства
- Президент Польши потребовал репараций от ФРГ за Вторую мировую войну
- Автомобилистов призвали не доверять автопилоту и круиз-контролю
- Путин: Турция продолжит играть особую роль в урегулировании на Украине
- «Бурановские бабушки» ждут коллаборацию с американским певцом на «Интервидении»
- На Курилах совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
- Песков объяснил китайские номера на Aurus Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru