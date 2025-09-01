«БРАТЬЯ» КОСОЛАПОВА И «НАСЛЕДСТВО» ГЕРГЕРТА

Как сообщили НСН в сервисе VK Музыка, по итогам лета 23-летний рэпер Macan (Андрей Косолапов) остается главным фаворитом аудитории в возрасте от 14 до 35 лет. В июле у него вышел альбом фитов «Bratland» с участием Басты, Гуфа, Брутто, Big Baby Tape и многих других артистов. В итоге в летний топ сервиса вошли сразу три совместных песни Косолапова: «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» с Бастой, «Здравствуй» с группой «Три дня дождя» и «Золотые купола» с Брутто.

При этом самой популярной песней лета-2025 на этом сервисе стал трек «Наследство» - фит 24-летнего рэпера Icegergert (Георгий Гергерт) с хип-хоп артисткой и из Петербурга Олесей Sky Rae, завирусившийся в рилсах и тиктоках.

«Рокеров в топе нет, но по цифрам к таким успехам вплотную приблизились "Бонд с кнопкой" благодаря виральному успеху трека "Кухни", Xolidayboy и "Три дня дождя"», - сказал НСН главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик.

Вместе с тем он указал на успех 19-летнего Вани Дмитриенко, прославившегося после выхода трека «Венера-Юпитер».

«Растут новые большие имена. Например, Ваня Дмитриенко после впечатляющих успехов трех новых синглов "Вишневый", "Настоящая" и "Шелк", в которых его поп-рок перешел в более громкую и взрослую форму, в этом году заявил 7-тысячный VK Stadium, продал его за 2,5 месяца до концерта и перенес выступление на 12-тысячную арену "Мегаспорт"», - отметил главред.

На втором месте в десятке главных хитов лета, по версии сервиса, остаются «Кухни» группы из Нефтекамска «Бонд с кнопкой», а на восьмом - «Homay» от еще одной фолк-группы из Башкирии, Ay Yola. Именно этих исполнителей называли главными открытиями года эксперты индустрии, подводя для НСН музыкальные итоги первой половины 2025 года.

По данным VK Музыки, «голосом лета» у подростков старше 14 лет стали рэперы madk1d (Марк Серков) и Friendly Thug 52 Ngg (Александр Романов), догнавшие Косолапова и Гергерта. Вместе с тем, в числе артистов, которых в 2025 году впервые пригласили на VK Fest, оказались Zoloto, Юлия Савичева, «Элли на маковом поле», Nemiga и эффектная Bearwolf (Валерия Василевская), которая этим летом оказалась и в поле зрения киноманов, поскольку написала трек «Ястребы» для сериала «Этерна».

ОТ ХИТОВ ДО ВЕРШИНЫ ЧАРТА

«Bratland» от рэпера Macan стал самым популярным альбомом лета и по версии сервиса «Яндекс Музыка». В пятерке главных новых хитов лета оказались сингл «10» от Эндшпиля, «Шёлк» Вани Дмитриенко и «Поезда» от Басты с «Комнатой культуры».

«Этим летом артисты не только активно выступали на концертах и фестивалях, но и выпустили много новых релизов. Именно они играют ключевую роль в росте аудитории — после выпуска нового релиза в среднем месячная аудитория артистов растет на 36%. Так, летние релизы хип-хоп исполнительницы Мэйби Бэйби стали самыми прослушиваемыми среди подписчиков стриминга. Самым прослушиваемым артистом стал рэпер Icegergert, дерзко стартовавший в прошлом году, а в этом году вошедший в лонглист Forbes "30 до 30". Самой прослушиваемой артисткой сезона второе лето подряд стала Mona. Самой прослушиваемой группой лета стал "Бонд с кнопкой". В конце августа чарт "Яндекс Музыки" покорил Ваня Дмитриенко с треком "Шёлк". Спустя пять лет после успеха хита "Венера-Юпитер", артист вновь поднялся на первую строчку», - рассказали НСН в пресс-службе сервиса.