Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский должны «немного поладить», чтобы продвинуться к урегулированию конфликта. Такое заявление он сделал во время встречи с Зеленским в Белом доме.

Американский президент подчеркнул, что рассчитывает на личные контакты с обеими сторонами, в том числе на предстоящую встречу с Путиным в Будапеште, и выразил уверенность, что дипломатические усилия могут помочь снизить напряженность вокруг Украины, отмечает RT.

Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского проходит в Белом доме и стала продолжением серии контактов Вашингтона с участниками мирного процесса по Украине.

Переговоры следуют за телефонным разговором Трампа и Владимира Путина, который американский лидер назвал «продуктивным» и способным приблизить урегулирование конфликта, передает «Радиоточка НСН».

