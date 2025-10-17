Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский должны «немного поладить», чтобы продвинуться к урегулированию конфликта. Такое заявление он сделал во время встречи с Зеленским в Белом доме.
Американский президент подчеркнул, что рассчитывает на личные контакты с обеими сторонами, в том числе на предстоящую встречу с Путиным в Будапеште, и выразил уверенность, что дипломатические усилия могут помочь снизить напряженность вокруг Украины, отмечает RT.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского проходит в Белом доме и стала продолжением серии контактов Вашингтона с участниками мирного процесса по Украине.
Переговоры следуют за телефонным разговором Трампа и Владимира Путина, который американский лидер назвал «продуктивным» и способным приблизить урегулирование конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
- Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
- Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»
- «Упреждающий удар»: Иноагенты рискуют чаще отправляться за решетку
- Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации
- Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
- Лидер группы The Hatters призвал снять байопик о коллективе
- Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине
- «Бегство от одиночества»: Почему россияне погрязли в зависимости от онлайн-шопинга
- «Не заменят практику!»: Вассерман предупредил, чем опасен секстинг с нейросетью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru