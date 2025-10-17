Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский должны «немного поладить», чтобы продвинуться к урегулированию конфликта. Такое заявление он сделал во время встречи с Зеленским в Белом доме.

Американский президент подчеркнул, что рассчитывает на личные контакты с обеими сторонами, в том числе на предстоящую встречу с Путиным в Будапеште, и выразил уверенность, что дипломатические усилия могут помочь снизить напряженность вокруг Украины, отмечает RT.