Macan и «Комната культуры»: Названы короли стримингов 2024 года
Рэпер Macan второй год подряд покоряет стриминги, а титул королевы разделили Anna Asti, MONA и Bearwolf, также известная как «русская Ким Кардашьян», рассказали НСН эксперты индустрии.
Самым популярным артистом в стримингах в 2024 году стал рэпер Macan, ситуация с артисткой года не так однозначна, а «Комната культуры» совершила рок-прорыв, сообщили НСН эксперты индустрии, подводя итоги года.
КОРОЛИ И ФРЕШМЕНЫ
Как «VK Музыка», так и «Яндекс Музыка» назвали НСН главным артистом года 22-летнего рэпера Андрея Косолапова, известного широкой публике как Macan, а вот мнения об артистке года разделились.
«По данным "VK Музыки", артистом года стал Macan, набравший более 950 миллионов стримов. При этом релиз музыканта «I Am» стал альбомом года, его прослушали в VK Музыке более 280 миллионов раз. Артисткой года стала Anna Asti , её треки слушали более 300 миллионов раз. Новый сингл «Топит» помог певице укрепить эти позиции. Группой года стал дуэт «Miyagi & Эндшпиль», его слушали больше 700 миллионов раз, ну а артистом с самой большой аудиторией остается Баста, у которого в 2024 году было 20 миллионов уникальных слушателей. Что касается фрешменов, 2024-й прошёл под знаком творческих успехов для таких артистов, как Женя Трофимов, Минаева, Blizkey, bearwolf и ряда других имён, которые в уходящем году впервые попали в чарт VK Музыки. При этом MONA, BUSHIDO ZHO и Молодой Платон утвердились в качестве стабильных хитмейкеров», - сказал НСН главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик.
Он также назвал ТОП-3 самых востребованных в стримингах рок-исполнителей.
«По числу популярных треков и прослушиваний, очевидно, самым востребованным артистом в этом жанровом сегменте является Xolidayboy. Вслед за ним располагаются Женя Трофимов и «Комната культуры», а также группа «Три дня дождя», несмотря на то, что они так и не выпустили новый альбом в 2024 году. Рок-музыка умеренно востребована слушателями VK Музыки на фоне хип-хопа и поп-музыки, но можно отметить, что среди присылаемого лейблами и дистрибьюторами материала процент гитарной музыки весьма заметный, около 20-25% от всех новых песен. Такие артисты, в том числе, работают и в среде условной инди-музыки, или на стыке с попом и хип-хопом, у них неплохие концертные сборы, которые зачастую не соотносятся с цифрами на стриминге», - указал главный редактор «VK Музыки».
В «Яндекс Музыке» подтвердили НСН, что главным артистом 2024 года стал Macan, а вот артисткой года назвали певицу MONA (настоящее имя Даша Кустовская).
«Артистом года оказался один из самых популярных рэп-исполнителей страны Macan, лидирующий по количеству премиальных стримов, приходящихся на новые песни. Треки с его альбома «I Am» набрали больше всего прослушиваний в этом году. Самой прослушиваемой артисткой года стала певица MONA. Сейчас ее аудитория только в «Яндекс Музыке» превышает 7 млн слушателей в месяц. Номинацию «трек года» забрал хит «Поезда» рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Фрешменом года стала певица bearwolf, набравшая популярность благодаря видео в соцсетях - в мае она выпустила трек «GODZILLA», который стал символом внутренней силы», - отметили в пресс-службе компании.
«Я СДЕЛАЮ ВАМ ЗВЕЗДУ!»
Со своей стороны, генеральный продюсер HiFi-стриминга «Звук» Сергей Балдин указал НСН на «Комнату культуры» и Bearwolf (настоящее имя Валерия Василевская), которую называют «русской Ким Кардашьян».
«Этот год характеризуется появлением нескольких интересных имен. Это Bearwolf, которая, кстати, стала лидером в «Звуке» в категории “Прорыв года”. Также стоит упомянуть Wallem, Женю Трофимова и “Комнату культуры”, Blizkey, Татьяну Куртукову и Jazzdauren. Это новые артисты, которые в этом году добились самых больших успехов в этом году. Jazzdauren –– это музыка в звуке 90-х. Blizkey, Wallem и Bearwolf –– это современные звук, тексты и подача. “Комната культуры” стала самой прослушиваемой группой в «Звуке» по итогам этого года. Это талантливые музыканты, а Женя Трофимов – хороший автор. Я рад, что они, стартовав в этом году, добились высоких результатов и принесли на музыкальную поляну сразу несколько больших хитов», - сказал Балдин.
Он также назвал самых востребованных рок-музыкантов новой волны.
«Рок-музыка традиционно имеет очень лояльную аудиторию. Но, с другой стороны, сделать что-то новое в рок-музыке сложно: в жанре, по сути, два инструмента, – гитара и ударная установка. Но даже на этом фоне появляются музыканты и находят свою аудиторию. Если называть ярких представителей, то это “тринадцать карат”, смесь хип-хопа с роком. Еще отмечу Wildways и «Три дня дождя» – это музыкант с непростой историей, но то, что к нему благоговеет аудитория, это сто процентов», - отметил генпродюсер «Звука».
При этом заслуженный работник культуры РФ, промоутер Владимир Зубицкий предупредил НСН, что успех «Комнаты культуры» может быть недолговечен.
«"Комната культуры" - это группа из Сибири, из Барнаула, я про них слышал. Для того, чтобы они могли собирать большие площадки, должно пройти какое-то время. Это может произойти и очень быстро или, и очень долго. Это можно сравнить с созданием хита. Как создать хит? Никто не знает. Но если взять больше группы, тех же Deep Purple или Земфиру (признана в РФ иноагентом – прим. НСН), все хиты они написали в начале, а дальше была очень качественная, хорошая музыка. Хит должен как-то стрельнуть, но это же народная история, хит нельзя купить за деньги, он либо нравится, либо нет. Раньше говорили: дайте мне миллион, я вам сделаю звезду. Ну да, на один день. Это звучит на всех радиостанциях, на телевидении и так далее, а потом «выключается», поскольку народу это не нужно», - сказал Зубицкий.
В конце декабря 2023 года в «VK Музыке» сообщили НСН, что группой года второй год подряд стал хип-хоп дуэт из Владикавказа «Miyagi & Эндшпиль», а альбомом года - релиз «12» от Macan. При этом, по версии «Яндекс Музыки», главным артистом 2023 года стал рэпер A.V.G, артисткой года — Anna Asti, а альбомом года - релиз от Aarne «AA LANGUAGE 2».
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