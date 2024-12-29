Macan и «Комната культуры»: Названы короли стримингов 2024 года

КОРОЛИ И ФРЕШМЕНЫ

Как «VK Музыка», так и «Яндекс Музыка» назвали НСН главным артистом года 22-летнего рэпера Андрея Косолапова, известного широкой публике как Macan, а вот мнения об артистке года разделились.

«По данным "VK Музыки", артистом года стал Macan, набравший более 950 миллионов стримов. При этом релиз музыканта «I Am» стал альбомом года, его прослушали в VK Музыке более 280 миллионов раз. Артисткой года стала Anna Asti , её треки слушали более 300 миллионов раз. Новый сингл «Топит» помог певице укрепить эти позиции. Группой года стал дуэт «Miyagi & Эндшпиль», его слушали больше 700 миллионов раз, ну а артистом с самой большой аудиторией остается Баста, у которого в 2024 году было 20 миллионов уникальных слушателей. Что касается фрешменов, 2024-й прошёл под знаком творческих успехов для таких артистов, как Женя Трофимов, Минаева, Blizkey, bearwolf и ряда других имён, которые в уходящем году впервые попали в чарт VK Музыки. При этом MONA, BUSHIDO ZHO и Молодой Платон утвердились в качестве стабильных хитмейкеров», - сказал НСН главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик.

Он также назвал ТОП-3 самых востребованных в стримингах рок-исполнителей.

«По числу популярных треков и прослушиваний, очевидно, самым востребованным артистом в этом жанровом сегменте является Xolidayboy. Вслед за ним располагаются Женя Трофимов и «Комната культуры», а также группа «Три дня дождя», несмотря на то, что они так и не выпустили новый альбом в 2024 году. Рок-музыка умеренно востребована слушателями VK Музыки на фоне хип-хопа и поп-музыки, но можно отметить, что среди присылаемого лейблами и дистрибьюторами материала процент гитарной музыки весьма заметный, около 20-25% от всех новых песен. Такие артисты, в том числе, работают и в среде условной инди-музыки, или на стыке с попом и хип-хопом, у них неплохие концертные сборы, которые зачастую не соотносятся с цифрами на стриминге», - указал главный редактор «VK Музыки».

В «Яндекс Музыке» подтвердили НСН, что главным артистом 2024 года стал Macan, а вот артисткой года назвали певицу MONA (настоящее имя Даша Кустовская).

«Артистом года оказался один из самых популярных рэп-исполнителей страны Macan, лидирующий по количеству премиальных стримов, приходящихся на новые песни. Треки с его альбома «I Am» набрали больше всего прослушиваний в этом году. Самой прослушиваемой артисткой года стала певица MONA. Сейчас ее аудитория только в «Яндекс Музыке» превышает 7 млн слушателей в месяц. Номинацию «трек года» забрал хит «Поезда» рок-коллектива Жени Трофимова «Комната культуры». Фрешменом года стала певица bearwolf, набравшая популярность благодаря видео в соцсетях - в мае она выпустила трек «GODZILLA», который стал символом внутренней силы», - отметили в пресс-службе компании.