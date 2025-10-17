Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
Брат британского монарха Карла III, принц Эндрю, объявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского на фоне продолжающихся обвинений, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Решение, как отмечается в заявлении Букингемского дворца, было принято после консультаций с королем и другими членами королевской семьи.
Принц заявил, что обвинения в его адрес «отвлекают внимание» от работы монарха и подчеркнул, что намерен «поставить интересы семьи и страны выше личных». Он подтвердил, что остается при решении пятилетней давности не возвращаться к общественной деятельности и «решительно отвергает» все обвинения, отмечает RT.
По данным The Daily Telegraph, 65-летний Эндрю также откажется от ордена Подвязки — высшей рыцарской награды Великобритании, но сохранит статус принца как сын покойной королевы Елизаветы II.
Бывшая супруга Эндрю Сара Фергюсон, по данным издания, также лишится титула герцогини Йоркской. В материале газеты сообщается, что король Карл III одобрил решение брата, а изменения вступают в силу немедленно, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
- Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
- Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»
- «Упреждающий удар»: Иноагенты рискуют чаще отправляться за решетку
- Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации
- Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
- Лидер группы The Hatters призвал снять байопик о коллективе
- Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине
- «Бегство от одиночества»: Почему россияне погрязли в зависимости от онлайн-шопинга
- «Не заменят практику!»: Вассерман предупредил, чем опасен секстинг с нейросетью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru