Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна

Брат британского монарха Карла III, принц Эндрю, объявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского на фоне продолжающихся обвинений, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Решение, как отмечается в заявлении Букингемского дворца, было принято после консультаций с королем и другими членами королевской семьи.

Принц заявил, что обвинения в его адрес «отвлекают внимание» от работы монарха и подчеркнул, что намерен «поставить интересы семьи и страны выше личных». Он подтвердил, что остается при решении пятилетней давности не возвращаться к общественной деятельности и «решительно отвергает» все обвинения, отмечает RT.