«Не заменят практику!»: Вассерман предупредил, чем опасен секстинг с нейросетью
Секстинг с ChatGPT исказит представление о реальных отношениях с противоположным полом, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Опасность нейросетей, генерирующих эротический контент, заключается в том, что они могут заменить пользователю реальную жизнь, в которую им все сложнее будет вписываться в дальнейшем, заявил НСН депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
В ChatGPT появится возможность генерировать эротический контент и выбирать более "теплую" манеру общения. Бот теперь сможет заниматься секстингом с пользователями, рассказал разработчик нейросети Сэм Альтман. Для контента 18+ пользователю придётся подтвердить свой возраст.
«Эротика как таковая в России не запрещена, поэтому полного запрета, скорее всего, не будет. А нормироваться это будет так же, как всякий другой эротический контент. Но в целом это, на мой взгляд, весьма отрицательная тенденция. На своем горьком опыте я знаю, как тяжело сказывается на человеке отказ от всего, связанного с продолжением рода человеческого, и смею заверить, что сколь угодно углубленное изучение теории не заменяет практику. Поэтому если люди будут погружаться в теорию в надежде, что это им заменит практику, они глубоко ошибаются и навлекут на самих себя множество сложностей в дальнейшей жизни. А что касается использования для этих целей средств имитации интеллекта, то это и подавно весьма вредно еще и потому, что вы подгоняете все под свои цели представление о желаемом, утрачивая представление о действительном. И вам будет в дальнейшем намного сложнее вписаться в реальную жизнь и реальные процессы продолжения рода, ибо ваши представления о них будут очень далеки от этой самой реальности», - полагает Вассерман.
Только 33% предпринимателей частично применяют нейросети, заявил ранее основатель ассоциации предпринимателей, IT-эксперт Константин Рачилов в пресс-центре НСН.
