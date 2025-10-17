Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в готовность России к урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
На вопрос журналиста о том, сможет ли он убедить российского президента пойти на мирное решение, Трамп ответил утвердительно.
Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный с начала второго срока Трампа телефонный разговор с Владимиром Путиным.
По словам американского лидера, беседа была «настолько продуктивной», что может привести к продвижению в урегулировании конфликта. Итоги разговора он намерен обсудить с Зеленским, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер группы The Hatters призвал снять байопик о коллективе
- Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине
- «Бегство от одиночества»: Почему россияне погрязли в зависимости от онлайн-шопинга
- «Не заменят практику!»: Вассерман предупредил, чем опасен секстинг с нейросетью
- Страны ЕС смогут выдать разрешение на полет Путина в Будапешт
- Dead Blonde хотела бы перепеть «Медведицу» Мумий Тролля
- СМИ узнали, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии
- Восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Башкирии
- Теплоходы и осенние туры: В России увидели возможности роста речных круизов
- Средняя зарплата в России за год выросла почти на 17%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru