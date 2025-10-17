Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в готовность России к урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

На вопрос журналиста о том, сможет ли он убедить российского президента пойти на мирное решение, Трамп ответил утвердительно.

СМИ узнали, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии

Накануне состоялся восьмой и самый продолжительный с начала второго срока Трампа телефонный разговор с Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, беседа была «настолько продуктивной», что может привести к продвижению в урегулировании конфликта. Итоги разговора он намерен обсудить с Зеленским, передает «Радиоточка НСН».

