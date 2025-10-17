«Это некоторое спасение. Около 20 лет мы жили в обществе потребления, и резко переключиться на другие ценности очень сложно. Очень многие люди привыкли к такому образу жизни. У них есть внутреннее ощущение, что формат маркетплейсов существенно дешевле, что можно позволить себе то же самое, что и раньше. Понимание того, что какие-то привычки, которые были раньше, сейчас уже недоступны, достаточно сильно травмирует: сейчас и не все магазины можно себе позволить, и настроения того нет, а привычка все равно осталась. Это если не учитывать тот процент, который действительно проводит время на маркетплейсах, чтобы находить полезные и нужные товары, потому что это действительно очень удобно», — сказала Базарова.

Собеседница НСН также объяснила, как можно справиться с зависимостью от маркетплейсов.

«Очень сложно оценивать такую форму расслабления, потому что надо понимать мотивы каждого конкретного потребителя. Для кого-то это хорошо, а для кого-то это сигнал, что ему нужно лечиться. Если это действительно зависимость, то нужно понимать, что любая зависимость — это болезнь, которая развивается, а выход из нее бывает не самый приятный. Поэтому каждый человек должен ответить себе на вопрос, в чем смысл его нахождения на маркетплейсе, зачем он покупает то, что ему не нужно, и чем бы он мог занять время, кроме нахождения на маркетплейсе. Если ответы не будут устраивать, то это повод либо поработать со специалистом, либо найти те ответы, которые будут устраивать. Если мы бежим от одиночества, может быть, стоит найти себе собеседника, походить в выставки, в театры, записаться в какие-то клубы по интересам. Нужно попытаться понять себя, отрефлексировать свое поведение и потом принимать решение», — подытожила она.

Ранее бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай заявила, что шопоголизм стоит пресекать в детском возрасте, чтобы он не перерос в зависимость, а многие люди заполняют грустные моменты в своей жизни покупками. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

