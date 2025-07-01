Певица Bearwolf (настоящее имя Валерия Василевская) на проходящей в Москве презентации сериала «Этерна» рассказала о первом саундтреке в своей карьере и призналась, что хочет сниматься в кино, сообщает специальный корреспондент НСН, присутствующий на мероприятии.

Специально для «Этерны» Bearwolf написала трек «Ястребы», на который уже вышел клип. Певица, которую называют «русской Ким Кардашьян», прославилась после выхода хита «GODZILLA».