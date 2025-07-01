«Хочу сняться в фэнтези!»: Певица Bearwolf о саундтреке к «Этерне» и планах в кино
В песне «Ястребы» сплелись драма сериала и личная история, сказала «русская Ким Кардашьян», призвав режиссеров и продюсеров разглядеть ее кино-таланты.
Певица Bearwolf (настоящее имя Валерия Василевская) на проходящей в Москве презентации сериала «Этерна» рассказала о первом саундтреке в своей карьере и призналась, что хочет сниматься в кино, сообщает специальный корреспондент НСН, присутствующий на мероприятии.
Специально для «Этерны» Bearwolf написала трек «Ястребы», на который уже вышел клип. Певица, которую называют «русской Ким Кардашьян», прославилась после выхода хита «GODZILLA».
«Это мой первый саундтрек. История, которая раскрыта в "Этерне", мне очень откликнулась, та драма, которая там есть. Я ее сплела со своей личной историей. Сейчас я создаю синглы на будущее, уже вышел трек "Ястребы", а дальше будет очень интересно. Конечно, я хотела бы дебютировать в качестве актрисы и даже нарядилась, чтобы меня кто-нибудь заметил. Это должен быть фильм в жанре фэнтези, хотя и в драме я могла бы сыграть», - сказала певица.
Актриса Валентина Ляпина, сыгравшая в сериале «Этерна» любознательную Мэллит, ранее рассказала НСН о сложностях во время съемок. А актер Иван Добронравов посоветовал не сравнивать российский проект с «Игрой Престолов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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