Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на идею строительства туннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску. Комментируя проект в Белом доме, американский лидер заявил, что «слышал об этом» и считает идею «интересной».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщил о возможности реализации такого проекта в течение восьми лет. По его словам, строительство туннеля стало бы демонстрацией современных инженерных технологий и могло бы укрепить транспортные связи между двумя странами, отмечает RT.