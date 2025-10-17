Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на идею строительства туннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску. Комментируя проект в Белом доме, американский лидер заявил, что «слышал об этом» и считает идею «интересной».

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщил о возможности реализации такого проекта в течение восьми лет. По его словам, строительство туннеля стало бы демонстрацией современных инженерных технологий и могло бы укрепить транспортные связи между двумя странами, отмечает RT.

Дмитриев: Россию и США может соединить тоннель за 8 трлн долларов

Проект тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску, обсуждается с начала 2000-х годов, но до стадии реализации не дошел из-за высокой стоимости, сложных климатических условий и отсутствия инфраструктуры по обе стороны пролива.

Ранее схожие идеи оценивались в десятки миллиардов долларов при длине подводной части порядка 60-100 километров, передает «Радиоточка НСН».

