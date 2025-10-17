Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на идею строительства туннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску. Комментируя проект в Белом доме, американский лидер заявил, что «слышал об этом» и считает идею «интересной».
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщил о возможности реализации такого проекта в течение восьми лет. По его словам, строительство туннеля стало бы демонстрацией современных инженерных технологий и могло бы укрепить транспортные связи между двумя странами, отмечает RT.
Проект тоннеля через Берингов пролив, который мог бы соединить Россию и Аляску, обсуждается с начала 2000-х годов, но до стадии реализации не дошел из-за высокой стоимости, сложных климатических условий и отсутствия инфраструктуры по обе стороны пролива.
Ранее схожие идеи оценивались в десятки миллиардов долларов при длине подводной части порядка 60-100 километров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
- Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
- Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»
- «Упреждающий удар»: Иноагенты рискуют чаще отправляться за решетку
- Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации
- Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
- Лидер группы The Hatters призвал снять байопик о коллективе
- Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине
- «Бегство от одиночества»: Почему россияне погрязли в зависимости от онлайн-шопинга
- «Не заменят практику!»: Вассерман предупредил, чем опасен секстинг с нейросетью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru