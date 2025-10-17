Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk может привести к эскалации конфликта и непредсказуемым последствиям. Об этом он сообщил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Американский президент отметил, что подобное решение могло бы «вызвать много плохих вещей» и подчеркнул, что Tomahawk являются «очень опасным и разрушительным оружием». Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов о перспективах предоставления Киеву дальнобойных систем вооружений.