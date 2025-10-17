Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk может привести к эскалации конфликта и непредсказуемым последствиям. Об этом он сообщил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.
Американский президент отметил, что подобное решение могло бы «вызвать много плохих вещей» и подчеркнул, что Tomahawk являются «очень опасным и разрушительным оружием». Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов о перспективах предоставления Киеву дальнобойных систем вооружений.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского проходит в Белом доме и стала продолжением серии контактов Вашингтона с участниками мирного процесса по Украине.
Переговоры следуют за телефонным разговором Трампа и Владимира Путина, который американский лидер назвал «продуктивным» и способным приблизить урегулирование конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной
- Трамп призвал Путина и Зеленского «немного поладить»
- «Упреждающий удар»: Иноагенты рискуют чаще отправляться за решетку
- Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации
- Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине
- Лидер группы The Hatters призвал снять байопик о коллективе
- Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине
- «Бегство от одиночества»: Почему россияне погрязли в зависимости от онлайн-шопинга
- «Не заменят практику!»: Вассерман предупредил, чем опасен секстинг с нейросетью
- Страны ЕС смогут выдать разрешение на полет Путина в Будапешт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru