Трамп назвал передачу Украине ракет Tomahawk фактором эскалации

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk может привести к эскалации конфликта и непредсказуемым последствиям. Об этом он сообщил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Американский президент отметил, что подобное решение могло бы «вызвать много плохих вещей» и подчеркнул, что Tomahawk являются «очень опасным и разрушительным оружием». Таким образом Трамп ответил на вопрос журналистов о перспективах предоставления Киеву дальнобойных систем вооружений.

Нарышкин: Путин и Трамп обсуждали вопрос о Tomahawk

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского проходит в Белом доме и стала продолжением серии контактов Вашингтона с участниками мирного процесса по Украине.

Переговоры следуют за телефонным разговором Трампа и Владимира Путина, который американский лидер назвал «продуктивным» и способным приблизить урегулирование конфликта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:УкраинаСШАРакеты

Горячие новости

Все новости

партнеры