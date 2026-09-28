«Уважаем честных!»: В индустрии пристыдили «серых» промоутеров Канье Уэста
Эдуард Ратников сказал НСН, что репутация и последовательность — не абстракции, а основа промоутерского бизнеса, а Евгений Финкельштейн выразил готовность сотрудничать с молодыми организаторами концертов.
Генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников раскритиковал концертное агентство Say Agency, которое угодило в скандал с концертами американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По словам Ратникова, индустрия уважает честных игроков рынка, которые выстраивают правильную последовательность действий.
17 августа агентство Say Agency объявило о шоу Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, и стадион поначалу поддержал анонс в соцсетях. Однако уже 24 августа администрация площадки заявила, что договор аренды не подписан и проведение концерта невозможно. 18 сентября концерты в Петербурге исчезли с официального сайта тура Канье Уэста. Агентство при этом продолжало уверять, что шоу не отменено, но с аудиторией почти не коммуницировало, что вызвало волну возмущения зрителей.
На Say Agency подано не менее шести исков от покупателей билетов на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Истцы требуют возврата денег, неустойки и компенсации морального вреда. Роспотребнадзор вынес агентству предостережение. Агентство обещало опубликовать официальное заявление о судьбе концертов «не позднее 30 сентября», однако американский партнёр тура — компания Access Opera — уже сообщила одному из покупателей, что концерт не состоится.
На минувших выходных в Москве прошёл международный форум музыкальной индустрии Colisium. В центре двухдневной программы — развитие артистов, концертный бизнес, музыкальные медиа и PR, цифровое продвижение, технологии, музыкальный продакшн и другие направления, связанные с профессиональной работой в индустрии. На мероприятии побывал специальный корреспондент НСН. На индустриальном форуме, конечно же, не обошлось и без обсуждения организации концерта Канье Уэста, за которую отвечает Say Agency.
«Я узнал об этом промоутере (Say Agency. - Прим. НСН) только недавно — и то благодаря скандальным историям. Было любопытно, кто этот смелый безумец, который работает с Akon. Я понимаю, что это контракт х3. Это просто человек, который ехал, ехал, вынул микрофон и начал петь. Это не шоу, не продукт — это просто пародия, а стоит очень дорого. У нас разорваны все логистические цепочки: непонятно, с кем заключать контакт, с какой юрисдикцией работать и так далее. На сегодняшний день это не система, не бизнес. То, как эти промоутеры закончили, — прямое следствие всего этого. Если говорить о честных игроках, уважающих принципы и соблюдающих правильную последовательность действий, то каждое звено должно быть закреплено максимально надёжно, чтобы ничто не разорвало эту цепь. Если ты делаешь что-то фундаментально правильно, честно, не нарушая принципов, то всё получается. Такие игроки не вызывают недовольства — только уважение и признание. А то, что летает по ночам, что-то непонятное, заканчивает плохо — что, собственно, и произошло», — приводит слова промоутера спецкор НСН.
Напомним, Akon (Алиан Дамала Тиам) дал два концерта в России в 2025 году. Сначала 8 августа он выступил в Сочи, в ледовом дворце «Айсберг». А уже на следующий день, 9 августа, состоялся московский концерт на «ЦСКА Арене».
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, в свою очередь, указал, что в музыкальной и концертной индустрии разрыв между поколениями ощущается особенно остро. По его словам, молодые промоутеры делают ставку на самостоятельность, а опытные игроки готовы к различным коллаборациям.
«Я не знаком с представителями Say Agency. С удовольствием поработал бы с молодым промоутером — я всегда открыт к коллаборациям и новым людям. Проблема в том, что молодые специалисты не очень стремятся к сотрудничеству: у них есть своё эго, им кажется, что никто не нужен. Я бы с радостью сотрудничал с молодыми промоутерами: они лучше понимают и чувствуют новую музыку. Мы могли бы стать партнёрами в каких‑то проектах — главное, чтобы был результат. Мы все когда‑то были молодыми и амбициозными. Мы, "олдскульные", умеем выстраивать коллаборации и привлекать ресурсы», — отметил эксперт.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий, привозивший в Россию мировых звезд уровня Metallica и U2, объяснял НСН, что команде Канье Уэста хватит недели на подготовку концерта, поэтому крест на его выступлениях пока ставить рано.
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