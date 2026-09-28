17 августа агентство Say Agency объявило о шоу Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, и стадион поначалу поддержал анонс в соцсетях. Однако уже 24 августа администрация площадки заявила, что договор аренды не подписан и проведение концерта невозможно. 18 сентября концерты в Петербурге исчезли с официального сайта тура Канье Уэста. Агентство при этом продолжало уверять, что шоу не отменено, но с аудиторией почти не коммуницировало, что вызвало волну возмущения зрителей.

На Say Agency подано не менее шести исков от покупателей билетов на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей. Истцы требуют возврата денег, неустойки и компенсации морального вреда. Роспотребнадзор вынес агентству предостережение. Агентство обещало опубликовать официальное заявление о судьбе концертов «не позднее 30 сентября», однако американский партнёр тура — компания Access Opera — уже сообщила одному из покупателей, что концерт не состоится.

На минувших выходных в Москве прошёл международный форум музыкальной индустрии Colisium. В центре двухдневной программы — развитие артистов, концертный бизнес, музыкальные медиа и PR, цифровое продвижение, технологии, музыкальный продакшн и другие направления, связанные с профессиональной работой в индустрии. На мероприятии побывал специальный корреспондент НСН. На индустриальном форуме, конечно же, не обошлось и без обсуждения организации концерта Канье Уэста, за которую отвечает Say Agency.