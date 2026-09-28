«Гонка вооружений»: Шоу российских артистов превзошли «пыльных» иностранцев
Иностранным артистам будет сложно удивить русскую публику, сказал НСН Евгений Финкельштейн, а Эдуард Ратников указал на западную тенденцию «воскрешения» старых музыкантов.
Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что российский концертный рынок заметно повзрослел, промоутеры научились масштабировать артистов от ледовых арен до стадионов, а сами шоу задают очень высокую планку, которую в будущем тяжело будет переплюнуть иностранным музыкантам.
На минувших выходных в Москве прошёл международный форум музыкальной индустрии Colisium. В центре двухдневной программы — развитие артистов, концертный бизнес, музыкальные медиа и PR, цифровое продвижение, технологии, музыкальный продакшн и другие направления, связанные с профессиональной работой в индустрии. На мероприятии побывал специальный корреспондент НСН.
«Со многими артистами промоутеры выступают инициаторами перевода на ледовую арену, а на следующий год уже ставится стадион. Так было с Димой Биланом, Xolidayboy, Zivert. Когда ты работаешь с артистом, ты понимаешь его потенциал, смотришь продажи. Сейчас наши артисты находятся в своеобразной гонке вооружений — каждый старается показать что‑то лучше другого. Сейчас стало модно ходить на концерты, выкладывать фото и видео в соцсети, критиковать, обсуждать. Это тоже влияет на продажи. Безусловно, стадионный концерт — это преимущество, своеобразная фишка. У нас есть спонсорские деньги, реклама, крупные партнёры. Иностранные артисты никогда не вкладывают в шоу столько средств, сколько вкладываем мы. То, что мы сейчас видим на стадионах — что делают Егор Крид, Дима Билан, Zivert, Мот, — это совсем другой уровень. Наша аудитория растёт вместе с артистами. Я думаю, теперь иностранцам будет очень тяжело удивлять русскую публику», — приводит слова промоутера спецкор НСН.
Генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников сказал, что концертная индустрия переживает тектонический сдвиг. По его словам, внимание аудитории сокращается, а промоутеры всё чаще возвращают на сцену артистов из прошлого, потому что новых звёзд того же калибра просто нет.
«Сейчас, когда никто не читает длинные тексты и не смотрит длинные видео, наступает другая эпоха — и для артистов в том числе. К сожалению, мировые глобальные промоутеры пытаются оживлять, вытаскивать, провоцировать того или иного артиста. Вытаскивают их из старого пыльного шкафа. Всё это потому, что не с кем работать. Хоть и говорят, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, публика готова покупать билеты на такие концерты. В США, к слову, билеты стоят на порядок дороже. Европа ещё держится, а в США бизнес идёт по полной — ресейл уже девять лет как легален. При перепродаже цены на билеты доходят до 100 тысяч долларов. Раньше крупные студии звукозаписи выращивали артистов, давали им записать пробный альбом перед тем, как артист выдавал супершедевр. На сегодняшний день кто из нашей индустрии способен выращивать хоть что-то? Боюсь, у нас не будет больше новых Rolling Stones и Pink Floyd», — добавил эксперт.
Ранее Ратников раскритиковал концертное агентство Say Agency, которое угодило в скандал с концертами американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По словам Ратникова, индустрия уважает честных игроков рынка, которые выстраивают правильную последовательность действий.
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