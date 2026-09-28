«Гонка вооружений»: Шоу российских артистов превзошли «пыльных» иностранцев

Генеральный директор концертного агентства TCI Эдуард Ратников сказал, что концертная индустрия переживает тектонический сдвиг. По его словам, внимание аудитории сокращается, а промоутеры всё чаще возвращают на сцену артистов из прошлого, потому что новых звёзд того же калибра просто нет.

«Сейчас, когда никто не читает длинные тексты и не смотрит длинные видео, наступает другая эпоха — и для артистов в том числе. К сожалению, мировые глобальные промоутеры пытаются оживлять, вытаскивать, провоцировать того или иного артиста. Вытаскивают их из старого пыльного шкафа. Всё это потому, что не с кем работать. Хоть и говорят, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, публика готова покупать билеты на такие концерты. В США, к слову, билеты стоят на порядок дороже. Европа ещё держится, а в США бизнес идёт по полной — ресейл уже девять лет как легален. При перепродаже цены на билеты доходят до 100 тысяч долларов. Раньше крупные студии звукозаписи выращивали артистов, давали им записать пробный альбом перед тем, как артист выдавал супершедевр. На сегодняшний день кто из нашей индустрии способен выращивать хоть что-то? Боюсь, у нас не будет больше новых Rolling Stones и Pink Floyd», — добавил эксперт.

Ранее Ратников раскритиковал концертное агентство Say Agency, которое угодило в скандал с концертами американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. По словам Ратникова, индустрия уважает честных игроков рынка, которые выстраивают правильную последовательность действий.

