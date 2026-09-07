Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста

Роспотребнадзор вынес предостережение концертному агентству Say Agency, которое является организатором выступления американского исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».

Неразбериху с концертом Канье Уэста объяснили «наивностью» Say Agency

Это произошло из-за отказа компании возвращать покупателям деньги за билеты. В ведомство обратились владельцы билетов, приобретенных по акции, которые пытались вернуть средства за них. Организатор отклонил их требования, сославшись на то, что такие билеты являются невозвратными.

В ходе проверки условий публичной оферты Роспотребнадзор обнаружил признаки нарушения закона «О защите прав потребителей». Было установлено, что информация об условиях покупки и возврата билетов в документах агентства неполная. Кроме того, ведомство признало пункт о невозможности возврата средств из-за «акции» противоречащим действующему законодательству.

Ситуация с концертами в России американского рэпера Канье Уэста в России может обернуться для их организаторов не миллиардной прибылью, а уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.

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ФОТО: ТАСС
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