Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста

Это произошло из-за отказа компании возвращать покупателям деньги за билеты. В ведомство обратились владельцы билетов, приобретенных по акции, которые пытались вернуть средства за них. Организатор отклонил их требования, сославшись на то, что такие билеты являются невозвратными.

В ходе проверки условий публичной оферты Роспотребнадзор обнаружил признаки нарушения закона «О защите прав потребителей». Было установлено, что информация об условиях покупки и возврата билетов в документах агентства неполная. Кроме того, ведомство признало пункт о невозможности возврата средств из-за «акции» противоречащим действующему законодательству.

Ситуация с концертами в России американского рэпера Канье Уэста в России может обернуться для их организаторов не миллиардной прибылью, а уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.

