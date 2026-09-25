«Это оскорбление!»: По концертам Канье Уэста «ударили» Михалков с Захаровой
Никита Михалков назвал унижением для Петербурга выступление человека, который пропагандирует нацизм, Мария Захарова указала на свастики и хаос, а за организаторов концертов отдувается «Фарух».
Ситуация с концертами Канье Уэста в России за минувшую неделю не дала купившим билеты зрителям новых поводов для оптимизма. Против выступлений скандального рэпера в пережившем блокаду городе высказались кинорежиссер Никита Михалков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тем временем организаторы не выполнили обещание сделать официальное заявление и по-прежнему хранят молчание.
ОТ МИХАЛКОВА ДО ЗАХАРОВОЙ: «ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ!»
До анонсированных на 10 и 11 октября концертов Канье в Санкт-Петербурге остается все меньше времени. «Газпром Арена» проведение концертов так и не подтвердила, организаторы остаются в позе рыб, при этом в дело вступила «тяжелая артиллерия». В четверг, 24 сентября, на эту тему высказался прославленный кинорежиссер Никита Михалков, назвавший «оскорблением» возможный концерт Канье в бывшем блокадном Ленинграде.
«В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более $40 млн - для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости это унижение, это оскорбление! Люди, которые пережили блокаду, не смогут прийти на концерт. Но он будет звучать в этом городе, и десятки тысяч людей будут ему аплодировать — это серьезно», — возмутился Михалков в беседе с журналистами на полях Форума объединенных культур.
По его мнению, сама постановка вопроса о таком выступлении - это «близорукость» и «беспамятство».
В середине недели на резонансную тему жестко высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Причем, делает это она уже не первый раз. Она напомнила тем, кто не знает, что 8 мая 2025 года, когда День Победы отмечают в США и Европе, Канье Уэст выпустил скандальный трек, открыто восхваляющий Гитлера.
«Может быть, не все понимают это? (…) Те, кто понимает, о чем идет речь, действительно испытали шок. В 80-летний юбилей Победы на территории США вышел клип этого исполнителя, в котором он в каждом припеве поет здравицу Гитлеру прямо вот этими нацистскими словами, а в конце использует прямое выступление Гитлера (…) Этот же артист продает майки и мерч со свастикой - и это ни какая-то там древнетибетская свастика, солярный знак или что-то древнеримское Он это не то что скрывает, он прямо об этом говорит. Как вы считаете, есть повод у людей, которые всё это знают, задать вопрос: "Скажите, пожалуйста, а что такое происходит?" Это, между прочим, тот самый Санкт-Петербург, который блокадный Ленинград», — возмутилась дипломат в эфире шоу «Пропуск» светского журналиста Геры Иваще.
При этом она назвала «хаосом» организацию этих концертов.
«Я не могу сказать слово „организовывает“, потому что там от организации нет ничего, ни одной буквы от этого слова. Здесь какой-то хаос, никто ничего понять не может. Какое-то все рваное, какое-то все невнятное и мутное», - недоумевает Захарова.
Добавил интриги и известный журналист Дмитрий Киселев, написав в Telegram утром 24 сентября одну фразу: «Концерта Канье Уэста в Питере не будет».
МОЛЧАНИЕ И «ФАРУХ»
Власти Санкт-Петербурга хранят молчание по поводу разрешения на проведение концертов американского рэпера. В Комитете по культуре города заявили, отвечая на соответствующий запрос НСН, что не комментируют «информацию в интернете».
«Комитет по культуре не дает комментариев на тему публикаций в интернете информации об отмене концерта рэпера Канье Уэста», - отмечается в ответе на вопросы: состоятся ли концерты, получал ли Комитет по культуре соответствующую заявку и есть ли основания ее не согласовывать?
А что же сами организаторы концертов, агентство Say Agency, успевшее «прославиться» внесением журналистов в «черные списки»?
Глава Say Agency Анна Субчева обещала опубликовать официальное заявление в соцсетях «в понедельник до 18:00». Весь день 21 сентября счастливые (или несчастные) обладатели билетов на концерты Канье Уэста ждали этого заявление, но не дождались.
Вместе с тем внимательные журналисты заметили в комментариях к последнему посту в Telegram агентства, который вышел аж 9 сентября, сообщение от пользователя farukh, который предположительно является администратором группы Say Agency «ВКонтакте» Фарухом Худжаназаровым.
«Хотели бы принести свои извинения от лица всего агентства за то, что не смогли выйти к вам с официальной информацией в ранее обозначенные сроки (…) К сожалению, некоторые аспекты организации концерта зависят не только от нас, и повлиять на них напрямую мы не можем. При этом каждый день мы прикладываем максимум усилий, чтобы все необходимые вопросы чтобы провести концерт в указанные даты», - написал он вечером 21 сентября.
Вместе с тем Фарух добавил, что, «в случае официальной отмены концерта стоимость приобретенных билетов будет возвращена всем зрителям в установленном порядке».
На этом фоне издание «78.ru» сообщило рано утром 24 сентября, что в американском агентстве Access Opera подтвердили концерт Канье Уэста в Санкт--Петербурге
«Шоу по-прежнему в силе на 10 и 11 октября», - сказал изданию некий источник в агентстве Access Opera, которое якобы выступает партнером концертного тура Канье Уэста.
Однако на официальном сайте самого исполнителя информации о концертах в России на момент выпуска материала нет.
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