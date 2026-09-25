ОТ МИХАЛКОВА ДО ЗАХАРОВОЙ: «ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ!»

До анонсированных на 10 и 11 октября концертов Канье в Санкт-Петербурге остается все меньше времени. «Газпром Арена» проведение концертов так и не подтвердила, организаторы остаются в позе рыб, при этом в дело вступила «тяжелая артиллерия». В четверг, 24 сентября, на эту тему высказался прославленный кинорежиссер Никита Михалков, назвавший «оскорблением» возможный концерт Канье в бывшем блокадном Ленинграде.

«В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более $40 млн - для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости это унижение, это оскорбление! Люди, которые пережили блокаду, не смогут прийти на концерт. Но он будет звучать в этом городе, и десятки тысяч людей будут ему аплодировать — это серьезно», — возмутился Михалков в беседе с журналистами на полях Форума объединенных культур.

По его мнению, сама постановка вопроса о таком выступлении - это «близорукость» и «беспамятство».

В середине недели на резонансную тему жестко высказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Причем, делает это она уже не первый раз. Она напомнила тем, кто не знает, что 8 мая 2025 года, когда День Победы отмечают в США и Европе, Канье Уэст выпустил скандальный трек, открыто восхваляющий Гитлера.

«Может быть, не все понимают это? (…) Те, кто понимает, о чем идет речь, действительно испытали шок. В 80-летний юбилей Победы на территории США вышел клип этого исполнителя, в котором он в каждом припеве поет здравицу Гитлеру прямо вот этими нацистскими словами, а в конце использует прямое выступление Гитлера (…) Этот же артист продает майки и мерч со свастикой - и это ни какая-то там древнетибетская свастика, солярный знак или что-то древнеримское Он это не то что скрывает, он прямо об этом говорит. Как вы считаете, есть повод у людей, которые всё это знают, задать вопрос: "Скажите, пожалуйста, а что такое происходит?" Это, между прочим, тот самый Санкт-Петербург, который блокадный Ленинград», — возмутилась дипломат в эфире шоу «Пропуск» светского журналиста Геры Иваще.

При этом она назвала «хаосом» организацию этих концертов.

«Я не могу сказать слово „организовывает“, потому что там от организации нет ничего, ни одной буквы от этого слова. Здесь какой-то хаос, никто ничего понять не может. Какое-то все рваное, какое-то все невнятное и мутное», - недоумевает Захарова.

Добавил интриги и известный журналист Дмитрий Киселев, написав в Telegram утром 24 сентября одну фразу: «Концерта Канье Уэста в Питере не будет».