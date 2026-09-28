Никакой жести: Должников призвали не пугаться роста продаж долгов коллекторам
Взыскание долгов коллекторами – наиболее безопасный и цивилизованный способ, при этом сами МФО не гнушаются жестких методов, сказал в эфире НСН Сергей Крылов.
Взыскание долгов коллекторами сегодня немного безопаснее для заемщиков, чем выбивание их структурами МФО, заявил в интервью НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
По данным Центробанка, в апреле-июне 2026 года микрофинансовые организации (МФО) в полтора раза увеличили продажу долгов коллекторам по сравнению с предыдущим кварталом, пишут «Известия». Крылов объяснил, что должникам не стоит пугаться такой тенденции.
«На самом деле, рисков становится намного меньше. Это намного интереснее для заемщика, чем когда этим занимается непосредственно сама микрофинансовая организация. Дело в том, что МФО контролируется, как кредитное учреждение, которое выдает денежные займы, а как за органом взыскания у МФО надзирающего нет. Поэтому они могут вытворять разные вещи и применять жесткие методы. Коллекторские же организации находятся под пристальным вниманием ФССП, это их надзорный орган. Для них цена ошибок, недобросовестных действий при взыскании просроченной задолженности очень высока, вплоть до того, что компания больше не сможет заниматься этим видом деятельности. Взыскание долгов коллекторами – это сегодня наиболее безопасный и цивилизованный способ. Сегодня коллектор – это профессиональный игрок на рынке, который умеет договариваться, а не те коллекторы, которые были пять лет назад», - разъяснил эксперт.
Он объяснил, что стоит за ростом продаж долгов МФО.
«Это глобальная история. Кредитные учреждения, которые выдают деньги, у них нет вида деятельности "взыскание просроченной задолженности". То есть для них это создание новых рабочих мест, аренда офисов, дорогущее оборудование надо покупать. Это не профильный актив, поэтому от него избавляются. Для кредитного учреждения лучше получить либо страховку, либо хоть какие-то деньги, чем годами держать такую дебиторку. При этом надо понимать, что пару-тройку лет назад в России 80% долгов были невзыскиваемые, их взыскать было практически невозможно», - заключил собеседник НСН.
Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев ранее объяснил «Радиоточке НСН», как защититься от злоумышленников, занимающихся «воровством личности» и оформляющих микрозаймы.
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