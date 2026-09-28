Взыскание долгов коллекторами сегодня немного безопаснее для заемщиков, чем выбивание их структурами МФО, заявил в интервью НСН гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

По данным Центробанка, в апреле-июне 2026 года микрофинансовые организации (МФО) в полтора раза увеличили продажу долгов коллекторам по сравнению с предыдущим кварталом, пишут «Известия». Крылов объяснил, что должникам не стоит пугаться такой тенденции.