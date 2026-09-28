Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов решил уйти в отставку

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов решил уйти в отставку в связи с избранием депутатом Госдумы. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает RT.

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Отмечается, что чиновник написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий. Решение об отставке будут принимать депутаты Гордумы.

«Сейчас Алексей Валерьевич находится в отпуске», - добавили в мэрии.

Ранее свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы покинул мэр Волгограда Владимир Марченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба администрации Екатеринбурга
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