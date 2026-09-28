Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов решил уйти в отставку
28 сентября 202614:39
Алексей Филимонов
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов решил уйти в отставку в связи с избранием депутатом Госдумы. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает RT.
Отмечается, что чиновник написал заявление о досрочном снятии с себя полномочий. Решение об отставке будут принимать депутаты Гордумы.
«Сейчас Алексей Валерьевич находится в отпуске», - добавили в мэрии.
Ранее свой пост в связи с избранием депутатом Госдумы покинул мэр Волгограда Владимир Марченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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