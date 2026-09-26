Канье не будет? В США опровергли отмену концертов Уэста в Питере
До этого появилась информация о переписке с организаторами шоу о якобы отмене мероприятия.
БЕЗ ОТМЕНЫ?
Накануне американское концертное агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура рэпера Канье Уэста, объявило, что не распространяло информацию об отмене его концерта в Санкт-Петербурге, пишут «Известия».
«Никаких официальных заявлений от Access Opera не было. Были люди, которые пытались выступать от его имени, но ничего не было опубликовано на сайте», - рассказали представители агентства Access Opera телеканалу 78.ru.
До этого в СМИ появилась информация со ссылкой на переписку некоего Максима с представителем компании, в которой якобы сообщалось об отмене концерта Уэста в Санкт-Петербурге. Шоу были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года. При этом на сайте организатора концертов Say Agency вновь афиша мероприятия сохраняется.
«"Газпром" публично заявил, что контракта не было. Без места проведения (концерта – прим. НСН) артист не может выступать. Все запросы нужно направлять в Say Agency», - говорится в сообщении.
Издание «Фонтанка» со ссылкой на переписку покупателя билетов с агентством сообщило, что представители американской организации подтвердили, что шоу не состоится, а деньги за билеты зрителям должен вернуть организатор концертов — Say Agency.
В Access Opera тогда подчеркнули, что «официальным объявлением» об отмене шоу было сообщение «Газпром Арены» об отсутствии договора, а все последующие заявления Say Agency являлись дезинформацией. При этом в американском агентстве отметили, что «Ye любит русский народ».
После этого в Say Agency пообещали 30 сентября раскрыть детали проведения концертов Канье в России. Представители агентства-организатора призвали фанатов рэпера набраться терпения и уточнили, что «всю информацию» предоставят именно в этот день.
«Официально. Ни раньше, ни позже. Пожалуйста, наберитесь терпения», — говорится в Telegram-канале агентства.
18 сентября с сайта Канье Уэста пропала информация о концертах на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. При этом глава Say Agency Анна Субчева связала это с «реакцией на хаос» вокруг выступлений рэпера. Тогда она заверила, что «весь этот хаос будет истреблен» и анонс выступлений вернется на сайт знаменитости, пишет РБК.
«ОСКОРБЛЕНИЕ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Однако губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что не получал никаких обращений по поводу концерта Канье Уэста и не знает, состоится ли шоу.
«Ко мне никто не обращался», - заявил политик Telegram-каналу «Юнашев Live».
До этого кинорежиссер Никита Михалков назвал «оскорблением и унижением» для Петербурга возможное выступление в пережившем блокаду городе «человека, который пропагандирует нацизм». Ранее СМИ писали, что одна из песен американского рэпера заканчивается речью Гитлера.
«Это непонимание того, что за этим стоит беспамятство. А беспамятство — это путь, в общем-то, в никуда», - приводит слова Михалкова «Фонтанка».
В свою очередь депутат Госдумы VIII созыва из Санкт-Петербурга Виталий Милонов считает, что Уэста можно просветить и спасти, если он делал нацистские заявления под влиянием американских СМИ.
«Возможно, Канье Уэста можно было бы просветить. Ему же сейчас не на кого опираться, он окружен сплошными американскими дегенератами. Я, конечно, отношусь по-христиански к этому вопросу, что можно было бы попробовать обратить его к правильным ценностям. Перед концертом надо выбрать время, побеседовать с ним и понять: если он остается верным нацистским идеям, извиниться, развернуть его и выгнать. Если же он заявит, что не просит ассоциировать его с национал-социалистами, возможно, мы и спасем человека. Откуда он сейчас может получить правильную информацию? Он живет в Америке, насмотрелся CNN и стал нацистом, это совершенно очевидно», - сказал он в беседе с НСН.
Официально о концертах американского рэпера в Санкт-Петербурге Say Agency объявило 17 августа 2026-го. Билеты стоили от 9 тысяч до 160 тысяч рублей, а самые дешевые разошлись за час, передает РБК.
Однако 24 августа представители «Газпром Арены» сообщили, что на этом стадионе не будут проводиться концерты Канье Уэста, напоминают «Известия». В заявлении было указано, что стадион не является организатором мероприятия, а договор аренды не подписывался. На следующий день представители арены добавили, что организаторы концерта начали продажу билетов на выступление артиста, не имея полного пакета необходимых документов. Предполагалось, что мероприятие могут перенести из Санкт-Петербурга в другой российский город, передает RT.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что исчезновение с сайта Канье Уэста информации о концертах в России не говорит об их официальной отмене, по его словам, об этом должны объявить организаторы.
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