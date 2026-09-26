Канье не будет? В США опровергли отмену концертов Уэста в Питере

«Никаких официальных заявлений от Access Opera не было. Были люди, которые пытались выступать от его имени, но ничего не было опубликовано на сайте», - рассказали представители агентства Access Opera телеканалу 78.ru.

До этого в СМИ появилась информация со ссылкой на переписку некоего Максима с представителем компании, в которой якобы сообщалось об отмене концерта Уэста в Санкт-Петербурге. Шоу были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года. При этом на сайте организатора концертов Say Agency вновь афиша мероприятия сохраняется.

«"Газпром" публично заявил, что контракта не было. Без места проведения (концерта – прим. НСН) артист не может выступать. Все запросы нужно направлять в Say Agency», - говорится в сообщении.