Akon пять раз номинировался на «Грэмми», выпустил четыре бриллиантовые пластинки и 45 хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100. Среди его самых известных песен ― «Locked Up», «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и «Lonely». Концерт артиста состоится 8 августа в Ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Также рэпер 9 августа выступит на «ЦСКА Арене» в Москве. Субчева рассказала, почему выбор места проведения второго концерта пал именно на Сочи, уточнив, что в столичной «ЦСКА Арене» практически солдаут.

«Сочи выбрали как раз потому, что летом там отдыхает большое количество россиян из других городов, чтобы возможность сходить на шоу была у многих. И это очень удобно для нашей логистики: команда артиста все равно будет делать пересадку в Стамбуле, а оттуда до Сочи часа полтора. Ледовый дворец «Айсберг» вмещает более 10 тысяч зрителей. Площадка бесподобная, технологичная, конечно же, да и коллектив дворца замечательный. Аналогов там просто нет. Akon гастролирует и дает концерты больше 20 лет, он привык ко многим обстоятельствам. Наша команда тоже имеет разнообразный опыт, включая отсутствие сна несколько дней подряд. Нельзя сказать, что концерты два дня подряд в разных городах – это легко для всех команд шоу, но главное, что для отдыха артиста нами будут созданы все условия, чтобы он успел восполнить силы перед концертом в столице, где за 3,5 недели продано 95% мест», - сказала собеседница НСН.