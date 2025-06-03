Логистика и туристы: Почему второй концерт рэпера Akon пройдет в Сочи
Рэпер Akon даст концерт в Сочи 8 августа, а 9 выступит уже в Москве, рассказала НСН Анна Субчева.
Концерт американского рэпера Akon (Алиан Дамала Тиам) в Сочи смогут посетить многие россияне, которые приехали туда на отдых, рассказала НСН глава концертного агентства Say Agency Анна Субчева, которое организовывает концерты артиста в России.
Akon пять раз номинировался на «Грэмми», выпустил четыре бриллиантовые пластинки и 45 хитов, попавших в чарт Billboard Hot 100. Среди его самых известных песен ― «Locked Up», «Smack That», «I Wanna Love You», «Bananza (Belly Dancer)», «Right Now (Na Na Na)» и «Lonely». Концерт артиста состоится 8 августа в Ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Также рэпер 9 августа выступит на «ЦСКА Арене» в Москве. Субчева рассказала, почему выбор места проведения второго концерта пал именно на Сочи, уточнив, что в столичной «ЦСКА Арене» практически солдаут.
«Сочи выбрали как раз потому, что летом там отдыхает большое количество россиян из других городов, чтобы возможность сходить на шоу была у многих. И это очень удобно для нашей логистики: команда артиста все равно будет делать пересадку в Стамбуле, а оттуда до Сочи часа полтора. Ледовый дворец «Айсберг» вмещает более 10 тысяч зрителей. Площадка бесподобная, технологичная, конечно же, да и коллектив дворца замечательный. Аналогов там просто нет. Akon гастролирует и дает концерты больше 20 лет, он привык ко многим обстоятельствам. Наша команда тоже имеет разнообразный опыт, включая отсутствие сна несколько дней подряд. Нельзя сказать, что концерты два дня подряд в разных городах – это легко для всех команд шоу, но главное, что для отдыха артиста нами будут созданы все условия, чтобы он успел восполнить силы перед концертом в столице, где за 3,5 недели продано 95% мест», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, агентство ведет переговоры с зарубежными артистами разных жанров.
«Мы с Akon думаем над возможными гастролями по России, но пока рано что-то заявлять или давать надежду. Мы в переговорах со многими исполнителями. Будут и поп-артисты, и рокеры, и рэперы - мы не сконцентрированы на одном жанре. Главное, чтобы артиста наша публика действительно любила и ждала», - отметила Субчева.
Ранее Субчева рассказала НСН, что переговоры с Akon о его выступлении в Москве велись менее четырех месяцев.
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