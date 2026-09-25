Американское агентство подтвердило отмену концерта Канье Уэста в Петербурге

Представители американской организации подтвердили, что шоу не состоится, а деньги за билеты зрителям должен вернуть организатор концертов — компания Say Agency. Также в Access Opera отметили, что «официальным объявлением» об отмене шоу было сообщение «Газпром Арены» об отсутствии договора, а все последующие заявления Say Agency являлись дезинформацией. При этом в американском агентстве подчеркнули, что «Ye любит русский народ».

Выступления артиста в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года.

Ранее канал «Радиоточка НСН» рассказывал о первом иске, поданном к Say Agency с требованием вернуть деньги за билет на концерт Канье Уэста.

