Американское агентство подтвердило отмену концерта Канье Уэста в Петербурге
Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге отменен. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на переписку покупателя билетов с агентством Access Opera.
Представители американской организации подтвердили, что шоу не состоится, а деньги за билеты зрителям должен вернуть организатор концертов — компания Say Agency. Также в Access Opera отметили, что «официальным объявлением» об отмене шоу было сообщение «Газпром Арены» об отсутствии договора, а все последующие заявления Say Agency являлись дезинформацией. При этом в американском агентстве подчеркнули, что «Ye любит русский народ».
Выступления артиста в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года.
Ранее канал «Радиоточка НСН» рассказывал о первом иске, поданном к Say Agency с требованием вернуть деньги за билет на концерт Канье Уэста.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Братья Андреасян анонсировали байопик о Михаиле Круге в 2027 году
- «Цена ошибки»: Почему 350 подрядчиков обанкротились за лето
- Путин назвал причину срыва переговоров с Украиной
- Американское агентство подтвердило отмену концерта Канье Уэста в Петербурге
- Стволовые клетки или отказ от сахара: Что подарит лишние 10 лет жизни
- Невролог назвала 9 причин, почему человек просыпается разбитым по утрам
- «Режим самоуничтожения»: Финляндии предрекли проблемы из-за поддержки Украины
- Не только спам: Россиянам могут отключить звонки от банков из-за отсутствия маркировки
- Эксперт назвал осень удачным для мошенников сезоном
- В Госдуме назвали бессмысленным пересмотр нормы температуры для включения отопления