Прощание с музыкальным критиком Соседовым пройдет в Москве 30 сентября

Соседов скоропостижно скончался 23 сентября после падения с лестницы. Как пишет RT, ему было 58 лет.

«Прощание состоится в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища (Москва, ул. Рябиновая, д.24). Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

Ранее судмедэксперты установили, что Соседов умер в результате перелома основания черепа, полученного во время падения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

