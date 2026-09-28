Прощание с музыкальным критиком Соседовым пройдет в Москве 30 сентября
Прощание с музыкальным критиком и журналистом Сергеем Соседовым пройдёт в Москве 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
Соседов скоропостижно скончался 23 сентября после падения с лестницы. Как пишет RT, ему было 58 лет.
«Прощание состоится в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища (Москва, ул. Рябиновая, д.24). Начало в 11:00», - говорится в сообщении.
Ранее судмедэксперты установили, что Соседов умер в результате перелома основания черепа, полученного во время падения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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