Необходимо снижать ключевую ставку и расширять инфраструктурные облигации, чтобы не модернизировать ЖКХ за счет тарифов и бюджета, рассказала НСН зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Накопленное отставание тарифов на коммунальные услуги в России от официальной инфляции за 2014–2025 годы достигло 39,1 процентного пункта. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил исполнительный директор ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединённый жилищно-коммунальный совет» Марк Геллер, сообщает NEWS.ru. По данным ассоциации, сегодня более 60% теплоснабжающих организаций и водоканалов являются убыточными, не имея возможности покрывать даже текущие операционные расходы, не говоря уже о модернизации.