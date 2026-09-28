Разворотнева рассказала, как модернизировать отрасль ЖКХ в России
Светлана Разворотнева в эфире НСН призвала переходить от всеобщего повышения тарифов по всей стране к региональному формату.
Необходимо снижать ключевую ставку и расширять инфраструктурные облигации, чтобы не модернизировать ЖКХ за счет тарифов и бюджета, рассказала НСН зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Накопленное отставание тарифов на коммунальные услуги в России от официальной инфляции за 2014–2025 годы достигло 39,1 процентного пункта. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил исполнительный директор ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединённый жилищно-коммунальный совет» Марк Геллер, сообщает NEWS.ru. По данным ассоциации, сегодня более 60% теплоснабжающих организаций и водоканалов являются убыточными, не имея возможности покрывать даже текущие операционные расходы, не говоря уже о модернизации.
«Остается вопрос, откуда брать деньги на модернизацию. Надо снижать ключевую ставку, привлекать инвесторов, искать новые инструменты, например, расширять инфраструктурные облигации и так далее. Когда высокая ключевая ставка, выгодно все класть на депозиты, чем вкладывать. Что касается системы водоснабжения, она у нас в очень плохом состоянии. Здесь темпы модернизации меньше одного процента, это крайне низко. А тарифы на воду у нас в стране крайне низкие. У нас стоимость тонны воды в среднем по стране составляет 150 рублей. Столько же стоит бутылка воды в аэропорту, допустим. Если говорим про системы теплоснабжения, там все очень по-разному. В крупных городах это выгодно, за систему теплоснабжения активно конкурируют различные коммерческие компании. В малых городах и сельской местности велика доля убыточных предприятий. Это недоработка властей, которые просто этим не занимались. Некоторые регионы смотрели на старые котельные, но ничего не делали», - отметила она.
В связи с этим она раскрыла дополнительные меры, которые помогут модернизировать отрасль.
«Надо принять наш закон, по которому каждое предприятие должно принять инвестиционную программу. Он был в первом чтении принят, до второго так и не дошел. Нужно ежегодно устанавливать тарифы на пятилетний срок в зависимости от выполнения этой инвестиционной программы. Также необходимо более активно привлекать другие источники финансирования, не тарифы и не бюджет. И третий момент: надо переходить от всеобщего повышения тарифов по всей стране, передавать эту историю на региональный уровень, делать это все не в один момент по всей стране», - добавила она.
Ранее эксперты определили регионы, где население платит за коммунальные услуги больше и меньше всего – это Заполярье и Дагестан, соответственно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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