«Прошляпили!»: Почему будет сложно опротестовать арест судна «Профессор Молчанов»
Организаторы не обеспечили юридически коммерческий рейс судна Росгидромета, чтобы исключить его задержание, заявил НСН юрист-международник Ванин.
Арест Норвегией российского судна «Профессор Молчанов» по иску «Нафтогаза» не нарушает юридические нормы, однако его можно считать недружеским шагом с политической точки зрения. Об этом в комментарии НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
Трест «Арктикуголь» подал иск против Норвегии из-за ареста научно-исследовательского судна Росгидромета «Профессор Молчанов», сообщил ТАСС министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Оно было арестовано по распоряжению губернатора Шпицбергена 2 сентября. Основанием стало решение окружного суда Норд-Тромса и Сеньи, вынесенное в обеспечение иска украинской компании «Нафтогаз». Она требовала взыскать с России $4,22 млрд за потерю крымских активов в 2014 году.
«Проход судна в водах архипелага регулировался международным Парижским договором о Шпицбергене 1920 года. Однако в договоре нет ни одного пункта, что плавательные средства, которые пришли на Шпицберген, могут быть исключены из юрисдикции каких бы то ни было судов. Формально здесь процедура не нарушена, исходя из открытых документов, сложно усмотреть нарушение международного или национального права. Допустим, если бы Россия выиграла суд, условно говоря, в Новой Зеландии, и в порту Австралии местные власти задержали бы новозеландское судно по решению суда. Было бы это пиратством? Спорный вопрос», - пояснил эксперт.
На борту судна находилась творческая экспедиция под руководством скульптора Александра Пономарева. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «настоящим пиратством» арест судна. Однако, по мнению Валерия Ванина, формальную ответственность за саму ситуацию могут нести организаторы с российской стороны.
«Государственное судно было зафрахтовано с туристическими целями. Организаторы не озаботились, чтобы перевести его под другую юрисдикцию, в отношении которой у Украины нет судебных решений и не было бы возможности его ареста. Здесь прошляпили те, кто должны были это предусмотреть, а руководству доложили, что это незаконные действия. В противном случае возникает вопрос, почему их заранее не предусмотрели? Тогда бы получили по шапке организаторы, чиновники, которые этим занимались. Поэтому, скорее всего, руководство введено в заблуждение, чтобы гнев направить в другое русло», - отметил собеседник НСН.
При этом, по его оценке, Норвегия слишком поспешно исполнила решение суда.
«Слишком уж услужливо они действуют, ведь есть возможность затянуть года на два. Они нарочито быстро приняли решение, и это могло вызвать у российского руководства отдельное неудовольствие, независимо от юридического содержания. То есть, Норвегия поступила не дипломатично, но в принципе, она не обязана была затягивать. Это недружеские шаги с политической точки зрения, но с точки зрения законодательства нарушений нет», - констатировал эксперт.
Он прогнозирует, что российской стороне в данном случае будет непросто добиться положительного решения.
«Ситуация тяжелая. Крайне маловероятно, что будет какое-то позитивное развитие событий. Скорее всего, судно может быть конфисковано и продано, а деньги пойдут украинской стороне», - заключил Валерий Ванин.
Подобные задержания российских судов уже случались. Так, в 2000 году во Франции по коммерческим искам компании Noga был арестован парусник «Седов». Тогда адвокатам удалось в короткие сроки доказать незаконность ареста. Однако сейчас, по оценке экспертов, норвежская сторона будет указывать на коммерческое использование судна — фрахт под туризм. В этом случае «Профессор Молчанов» может потерять иммунитет от ареста.
Рванее депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал арест судна продуманной провокацией.
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