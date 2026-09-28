Арест Норвегией российского судна «Профессор Молчанов» по иску «Нафтогаза» не нарушает юридические нормы, однако его можно считать недружеским шагом с политической точки зрения. Об этом в комментарии НСН заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Трест «Арктикуголь» подал иск против Норвегии из-за ареста научно-исследовательского судна Росгидромета «Профессор Молчанов», сообщил ТАСС министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Оно было арестовано по распоряжению губернатора Шпицбергена 2 сентября. Основанием стало решение окружного суда Норд-Тромса и Сеньи, вынесенное в обеспечение иска украинской компании «Нафтогаз». Она требовала взыскать с России $4,22 млрд за потерю крымских активов в 2014 году.