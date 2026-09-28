Методическая чистка: Как дошкольников защитят от «мусорных» мультфильмов
Ребенок все впитывает как губка, поэтому его надо оградить от сомнительных продуктов анимации, заявила НСН Лариса Шевченко.
Некоторые мультфильмы опасны для детей, поэтому дошкольникам надо показывать только набор добрых сказок, рассказала НСН президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию Лариса Шевченко.
Минпросвещения планирует сформировать единые перечни книг, игр и мультфильмов для детских садов, так называемый «золотой стандарт», которому можно доверять. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС. Шевченко оценила эту меру.
«Это хорошая инициатива, но главное, чтобы там была мощная методическая основа, а том у нас могут сделать “профанацию”. Некоторые мультфильмы смотришь и думаешь, Господи, да что же это такое, начиная от внешнего вида героя и заканчивая тем, что он говорит и делает. Такие вещи просто недопустимы, чтобы дети смотрели на них и как-то впитывали. Дошкольный период очень важен — ребенок в этот момент как губка. Он не может принимать решение самостоятельно — им взрослые внедряют решения. Что-то, конечно, потом отпадает, но это важные процессы детства. Мусора сейчас хватает, поэтому надо от него избавиться. Если почистят хотя бы чуть-чуть, методически грамотно и правильно, то было бы хорошо. Но надо быть аккуратным: должен оставаться “коридорчик”, чтобы не превращать воспитание в стандартизированный процесс. Должен быть достаточно широкий набор добрых сказок, из которых можно будет выбрать что-то одно», — указала она.
Ранее Шевченко объяснила НСН, как в детских садах будут прививать традиционные ценности.
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