Названы самые пьющие страны Евросоюза

Португалия возглавила рейтинг самых пьющих стран Евросоюза по итогам прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишет РИА Новости.

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В частности, в Португалии ежедневно употребляли алкоголь 16% жителей страны старше 16 лет. На втором месте по данному показателю Италия - 7,9%. Далее в списке расположились Бельгии и Дании (по 7,5%), Нидерланды (6,3%) и Франция (5,9%).

В целом ежедневно в Евросоюзе алкоголь в прошлом году употребляли 4,8% людей в возрасте 16 лет и старше. Еженедельно выпивали 19,2% европейцев, а ежемесячно - 21,8%. Отмечается, что хотя бы раз в месяц в 2025 году в ЕС выпивали 56,5% мужчин и 35,9% женщин.

Ранее руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский заявил «Радиоточке НСН», что в России доля любителей крепкого алкоголя неуклонно снижается, а молодое поколение предпочитает слабые напитки.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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