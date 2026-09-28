В Госдуме раскрыли максимальное повышение тарифов ЖКХ до 2030 года
Светлана Разворотнева в эфире НСН опровергла информацию о том, что в России тарифы ЖКХ будут расти ускоренными темпами.
До конца 2030 года темпы роста тарифов будут снижаться, сейчас речь идет о 8-11%, рассказала НСН зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Накопленное отставание тарифов на коммунальные услуги в России от официальной инфляции за 2014–2025 годы достигло 39,1 процентного пункта. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил исполнительный директор ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединённый жилищно-коммунальный совет» Марк Геллер, сообщает NEWS.ru. Разворотнева уверена, что повышения темпов роста ждать не стоит.
«У нас тарифы продолжают оставаться привязанными к росту инфляции. В соответствии с прогнозом до 2030 года у нас темпы роста тарифов должны снижаться. Говорили сначала о 8%, сейчас я вижу рассуждения в СМИ, что это будет 11%. С одной стороны, инфраструктура у нас в крайне плохом состоянии, нужны очень серьезные деньги на ее модернизацию. По поручению президента от 2022 года нужно было найти 4,5 триллиона рублей, только около двух из них дает бюджет. Хотя сейчас уже называются другие цифры, сколько нам денег нужно, порядка десяти триллионов рублей. С другой стороны, у нас по-прежнему нет оценки, насколько это влияет на модернизацию. Без этого механизма любое повышение цен не факт, что приведет к результату. Надо анализировать ситуацию по конкретным предприятиям и регионам», - рассказала она.
По ее словам, сейчас нельзя повышать тарифы, «не считая», поэтому все будет в рамках плана.
«Никто не знает на самом деле, каков у нас износ. Это средняя температура по больнице. Сейчас не та ситуация с доходами у граждан и предприятий, чтобы просто так, не считая, повышать тарифы. Поэтому все будет в плановом режиме на основании прогнозов – плюс-минус инфляция», - заключила собеседница НСН.
Рост коммунальных тарифов осенью не обязательно будет равен предельному порогу для каждого региона, все будет зависеть от инвестиционных планов регионов и предыдущих темпов роста. Об этом НСН рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Уволить невозможно!»: Какие компании держат «жуков»-бездельников по 20 лет
- Забудут не только буквы? Чем грозит детям реформа детского сада
- Никакой жести: Должников призвали не пугаться роста продаж долгов коллекторам
- Ozon запустил оплату заказов наличными
- «Гонка вооружений»: Шоу российских артистов превзошли «пыльных» иностранцев
- Прощание с музыкальным критиком Соседовым пройдет в Москве 30 сентября
- «Прошляпили!»: Почему будет сложно опротестовать арест судна «Профессор Молчанов»
- Разворотнева рассказала, как модернизировать отрасль ЖКХ в России
- Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов решил уйти в отставку
- «Уважаем честных!»: В индустрии пристыдили «серых» промоутеров Канье Уэста