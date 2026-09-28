«У нас тарифы продолжают оставаться привязанными к росту инфляции. В соответствии с прогнозом до 2030 года у нас темпы роста тарифов должны снижаться. Говорили сначала о 8%, сейчас я вижу рассуждения в СМИ, что это будет 11%. С одной стороны, инфраструктура у нас в крайне плохом состоянии, нужны очень серьезные деньги на ее модернизацию. По поручению президента от 2022 года нужно было найти 4,5 триллиона рублей, только около двух из них дает бюджет. Хотя сейчас уже называются другие цифры, сколько нам денег нужно, порядка десяти триллионов рублей. С другой стороны, у нас по-прежнему нет оценки, насколько это влияет на модернизацию. Без этого механизма любое повышение цен не факт, что приведет к результату. Надо анализировать ситуацию по конкретным предприятиям и регионам», - рассказала она.

По ее словам, сейчас нельзя повышать тарифы, «не считая», поэтому все будет в рамках плана.

«Никто не знает на самом деле, каков у нас износ. Это средняя температура по больнице. Сейчас не та ситуация с доходами у граждан и предприятий, чтобы просто так, не считая, повышать тарифы. Поэтому все будет в плановом режиме на основании прогнозов – плюс-минус инфляция», - заключила собеседница НСН.

Рост коммунальных тарифов осенью не обязательно будет равен предельному порогу для каждого региона, все будет зависеть от инвестиционных планов регионов и предыдущих темпов роста. Об этом НСН рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

