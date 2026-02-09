Страсти по Горшку: Что стоит за расколом мюзикла TODD
Музыканты «Северного флота» разошлись с рок-мюзиклом TODD, Nagart зазвучит в Кремле, а на экраны выходит фильм «Король и Шут. Навсегда».
Музыканты рок-группы «Северный флот» объявили о прекращении участия в рок-мюзикле TODD, в создании которого участвовали музыканты «Короля и Шута» во главе с Михаилом Горшеневым. Организаторы мюзикла заверили, что он продолжает жить. При этом в Кремлевском Дворце на этой неделе состоится премьера рок-оперы с участием группы Nagart.
TODD БЕЗ «ФЛОТА»
Несмотря на то, что лидер группы «Король и Шут», Михаил «Горшок» Горшенев умер еще в 2013 году, популярность «КиШ» в России сегодня по-прежнему очень велика.
В музыкальном плане дело Горшка продолжают не менее трех коллективов. Это группа «КняZz», созданная экс-вокалистом «Короля и Шута» Андреем Князевым, группа «Северный флот», в которую вошли экс-участник «КиШ» Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов, а также проект «Горшенев» младшего брата легенды Алексея Горшенева.
В 2023 году на всю страну прогремел сериал «Король и Шут», а 19 февраля в России состоится премьера полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда».
Кроме того, наследие «КиШ» подхватили два масштабных мюзикла – «зонг-опера ужасов» TODD, главную роль в которой изначально исполнял сам Горшок, а также симфоническая панк-сказка «Король и Шут» от Imperial Orchestra и «Яндекса».
6 февраля музыканты «Северного флота» внезапно объявили, что больше не сотрудничают с TODD.
«Мы были вынуждены принять непростое, но взвешенное решение: группа «Северный Флот», включая Александра Леонтьева, больше не будет участвовать в показах рок-мюзикла TODD. Изначально этот спектакль был задуман как уникальный театрально-музыкальный проект, в котором живая группа являлась важнейшим звеном, наравне с актёрами, режиссурой, сценографией и всей художественной частью. Именно в таком, цельном формате он и создавался Михаилом Горшеневым, Владом Любым, Александром Устюговым, Андреем Усачевым, Михаилом Бартеневым и многими другими творческими людьми, включая ваших покорных слуг; мы всегда видели существование TODD именно в таком виде и только так можем представлять себе этот спектакль. К сожалению, реализовать этот подход далее не представляется возможным, и нам искренне жаль, что так складываются обстоятельства. Показ 31 января в Москве, как оказалось, был последним, все последующие пройдут без нас», - сообщили музыканты в соцсетях.
Вместе с тем на официальной странице рок-мюзикла «ВКонтакте» сообщается о «совместном решении» и «продолжении жизни» с живым звуком.
«Музыканты группы «Северный Флот» и Творческий коллектив рок-мюзикла приняли совместное решение: весь состав музыкантов нашего спектакля сегодня покидает проект. За эти годы TODD стал таким, каким мы его видим сегодня, во многом благодаря людям, которые играли эту музыку вживую - с азартом и драйвом, с любовью и с огромным уважением к спектаклю и его истории. Ребята, спасибо! TODD продолжает свою жизнь и развитие - в том же статусе живого звука, с тем же вниманием к музыке и драматургии, постепенно обновляясь и двигаясь вперёд», - говорится в сообщении.
Комментарии к посту закрыты. При этом не уточняется, какие музыканты заменят в мюзикле участников «Северного флота». Вместе с тем, поклонники коллектива допускают в соцсетях, что «правами и лицензиями стали рулить ещё какие-то люди».
Ближайший показ рок-мюзикла TODD должен состояться 10 апреля в 4-тысячном концертном зале «Москва». Билеты на него практически раскуплены. Специальный корреспондент НСН рассказывал осенью 2022 года, как прошло 10-летие мюзикла TODD в «Крокус Сити Холл».
КРЕМЛЬ И КИНО
Незадолго до раскола в TODD стало известно, что панк-группа Nagart, созданная в память о группе «Король и Шут» и очень похожая на нее по звучанию, приняла участие в создании новой версии рок-оперы Александра Журбина «Орфей и Эвридика», премьера которой состоится 12 февраля на сцене Государственного Кремлёвского дворца.
«Мы будем частью шоу и добавим фирменную энергию», - пообещали музыканты Nagart, в соцсетях.
Со своей стороны, режиссер постановки Борис Малевский раcсказал о сверхзадаче.
«Наша художественная сверхзадача — соединить в одной точке вечный сюжет из древнегреческой мифологии, полувековую легенду отечественной рок-оперы и мощное звучание рок-коллектива на сцене Кремлёвского дворца. Мы создаём резонанс эпох и культурный эксперимент», - отметил он.
Гитарист группы «Северный флот» Яков Цвиркунов, при участии которого были выпущены все номерные альбомы «КиШ» ранее говорил НСН, что ажиотаж вокруг группы «Король и Шут» сложно остановить.
«В истории были примеры, когда вокруг группы был ажиотаж такого уровня. Например, в свое время группа "KISS" продавала все: от сидений для унитазов до гробов. Я не говорю, хорошо это или плохо. Но, к счастью или к сожалению, сейчас такая волна идет. Остановить ее сложно, потому что не запретишь китайцам штамповать то, что продается. Как по мне, носки, трусы и сидения от унитаза – это перебор, но не я их продаю, не могу ничего с этим сделать», - отметил Цвиркунов.
Со своей стороны, режиссер сериала «Король и Шут» Рустам Мосафир говорил осенью 2023 года, что Михаилу Горшеневу не понравилась бы нынешняя коммерциализация образа «КиШ».
«Сейчас вся эта медиапопулярность группы немного выжигает поляну, точно надо остановиться. (...) Носки, подушки, белье, симфонический концерт… Этого очень много. Я думаю, что Горшок в гробу переворачивается и скоро, как мёртвый анархист, вылезет и скажет: "Стоп, прекратите это делать, дайте передохнуть!"», - отмечал он в интервью изданию DTF.
Вместе с тем, именно Мосафир выступил в качестве режиссера фильма 2026 года «Король и Шут. Навсегда».
