TODD БЕЗ «ФЛОТА»

Несмотря на то, что лидер группы «Король и Шут», Михаил «Горшок» Горшенев умер еще в 2013 году, популярность «КиШ» в России сегодня по-прежнему очень велика.

В музыкальном плане дело Горшка продолжают не менее трех коллективов. Это группа «КняZz», созданная экс-вокалистом «Короля и Шута» Андреем Князевым, группа «Северный флот», в которую вошли экс-участник «КиШ» Александр Леонтьев и Яков Цвиркунов, а также проект «Горшенев» младшего брата легенды Алексея Горшенева.

В 2023 году на всю страну прогремел сериал «Король и Шут», а 19 февраля в России состоится премьера полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда».

Кроме того, наследие «КиШ» подхватили два масштабных мюзикла – «зонг-опера ужасов» TODD, главную роль в которой изначально исполнял сам Горшок, а также симфоническая панк-сказка «Король и Шут» от Imperial Orchestra и «Яндекса».

6 февраля музыканты «Северного флота» внезапно объявили, что больше не сотрудничают с TODD.

«Мы были вынуждены принять непростое, но взвешенное решение: группа «Северный Флот», включая Александра Леонтьева, больше не будет участвовать в показах рок-мюзикла TODD. Изначально этот спектакль был задуман как уникальный театрально-музыкальный проект, в котором живая группа являлась важнейшим звеном, наравне с актёрами, режиссурой, сценографией и всей художественной частью. Именно в таком, цельном формате он и создавался Михаилом Горшеневым, Владом Любым, Александром Устюговым, Андреем Усачевым, Михаилом Бартеневым и многими другими творческими людьми, включая ваших покорных слуг; мы всегда видели существование TODD именно в таком виде и только так можем представлять себе этот спектакль. К сожалению, реализовать этот подход далее не представляется возможным, и нам искренне жаль, что так складываются обстоятельства. Показ 31 января в Москве, как оказалось, был последним, все последующие пройдут без нас», - сообщили музыканты в соцсетях.

Вместе с тем на официальной странице рок-мюзикла «ВКонтакте» сообщается о «совместном решении» и «продолжении жизни» с живым звуком.

«Музыканты группы «Северный Флот» и Творческий коллектив рок-мюзикла приняли совместное решение: весь состав музыкантов нашего спектакля сегодня покидает проект. За эти годы TODD стал таким, каким мы его видим сегодня, во многом благодаря людям, которые играли эту музыку вживую ​- с азартом и драйвом, с любовью и с огромным уважением к спектаклю и его истории. Ребята, спасибо! TODD продолжает свою жизнь и развитие - в том же статусе живого звука, с тем же вниманием к музыке и драматургии, постепенно обновляясь и двигаясь вперёд», - говорится в сообщении.

Комментарии к посту закрыты. При этом не уточняется, какие музыканты заменят в мюзикле участников «Северного флота». Вместе с тем, поклонники коллектива допускают в соцсетях, что «правами и лицензиями стали рулить ещё какие-то люди».

Ближайший показ рок-мюзикла TODD должен состояться 10 апреля в 4-тысячном концертном зале «Москва». Билеты на него практически раскуплены. Специальный корреспондент НСН рассказывал осенью 2022 года, как прошло 10-летие мюзикла TODD в «Крокус Сити Холл».