«Сейчас рынок поджался, все переживают за количество проектов, за прибыль. Бизнесы оптимизируются, поэтому более внимательно подходят к выбору людей, с которыми работать. Поэтому компании не спешат, не расширяются бурными рывками, а очередь на одно место увеличивается. Если говорим про зарплаты, они тоже по этой причине не спешат расти. Если считать в деньгах, времена не самые лучшие. Успешными считаются проекты, которые показывают прибыли на уровне прошлых лет», - объяснил он.

При этом Геллер отметил, что победить дефицит кадров не удалось, но на рынке фиксируется тренд на осторожность.

«Исторически IT-отрасль всегда жадная до кадров, потому что есть разные типы проектов, бурное развитие всегда. При этом многие проекты так же быстро закрываются. Поэтому я не могу сказать, что рынок победил дефицит кадров, просто сейчас есть аспект осторожности во всем. В 2026 году ждать особо нечего, вектор будет примерно тот же. Рост зарплат может быть в том секторе, где стабильные поступления в деньгах: государственные проекты, большие продукты», - добавил собеседник НСН.

Для улучшения качества выпускников вузов по IT-специальностям следует привлекать действующих специалистов крупных компаний и увеличивать практику студентов, при этом реальные результаты помощи IT-бизнеса образованию будут видны минимум через пять лет. Об этом в беседе с НСН заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

