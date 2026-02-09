Очередь и жадность: IT-специалистам в России перестали повышать зарплату
Победить дефицит кадров не удалось, но в сфере IT фиксируется тренд на осторожность, людей тщательнее подбирают под проекты, заявил НСН Артем Геллер.
Зарплата IT-специалистов перестала расти, а бизнесы оптимизируются, поэтому более внимательно подходят к выбору людей, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Средняя зарплата IT-специалистов в России к концу 2025 года почти не изменилась как относительно его начала, так и относительно второго полугодия 2024 года. В большинстве регионов показатель вырос меньше уровня годовой инфляции, при этом число резюме на одну вакансию, по данным рекрутинговых сервисов, сейчас рекордно высокое, передает «Коммерсант». Геллер подтвердил эту тенденцию.
«Сейчас рынок поджался, все переживают за количество проектов, за прибыль. Бизнесы оптимизируются, поэтому более внимательно подходят к выбору людей, с которыми работать. Поэтому компании не спешат, не расширяются бурными рывками, а очередь на одно место увеличивается. Если говорим про зарплаты, они тоже по этой причине не спешат расти. Если считать в деньгах, времена не самые лучшие. Успешными считаются проекты, которые показывают прибыли на уровне прошлых лет», - объяснил он.
При этом Геллер отметил, что победить дефицит кадров не удалось, но на рынке фиксируется тренд на осторожность.
«Исторически IT-отрасль всегда жадная до кадров, потому что есть разные типы проектов, бурное развитие всегда. При этом многие проекты так же быстро закрываются. Поэтому я не могу сказать, что рынок победил дефицит кадров, просто сейчас есть аспект осторожности во всем. В 2026 году ждать особо нечего, вектор будет примерно тот же. Рост зарплат может быть в том секторе, где стабильные поступления в деньгах: государственные проекты, большие продукты», - добавил собеседник НСН.
Для улучшения качества выпускников вузов по IT-специальностям следует привлекать действующих специалистов крупных компаний и увеличивать практику студентов, при этом реальные результаты помощи IT-бизнеса образованию будут видны минимум через пять лет. Об этом в беседе с НСН заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
