Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию может заработать в середине года
Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией может вступить в силу во второй половине года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».
Министр напомнил, что документ был подписан в декабре.
«Мы надеемся, что с учетом всех процедур, значит, ратификации, в середине - во второй половине уж точно оно заработает, этого года», - цитирует Алиханова РИА Новости.
Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в интервью НСН заявил, что отмена виз для россиян не приведет к их массовому наплыву в Саудовскую Аравию. По словам эксперта, это дорогая и специфическая для туристов страна.
