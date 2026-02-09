Безвиз для россиян в Саудовскую Аравию может заработать в середине года

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией может вступить в силу во второй половине года. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

Министр напомнил, что документ был подписан в декабре.

«Мы надеемся, что с учетом всех процедур, значит, ратификации, в середине - во второй половине уж точно оно заработает, этого года», - цитирует Алиханова РИА Новости.

Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов в интервью НСН заявил, что отмена виз для россиян не приведет к их массовому наплыву в Саудовскую Аравию. По словам эксперта, это дорогая и специфическая для туристов страна.

