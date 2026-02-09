Песков: МИД изучает предложение о вступлении в Совет мира
Россия изучает предложение о вступлении в сформированный США Совет мира по сектору Газа. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сама тема Совета мира по-прежнему... прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами», - отметил представитель Кремля.
Работа ведется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
В январе Россия получила приглашение присоединиться к Совету мира. Российский лидер отмечал, что Москва ответит на предложение после изучения документов и консультаций со стратегическими партнерами, напоминает Ura.ru.
