Песков: МИД изучает предложение о вступлении в Совет мира

Россия изучает предложение о вступлении в сформированный США Совет мира по сектору Газа. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: США хотят провести встречу Совета мира по Газе 19 февраля

«Сама тема Совета мира по-прежнему... прорабатывается министерством иностранных дел вместе с нашими союзниками и партнерами», - отметил представитель Кремля.

Работа ведется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

В январе Россия получила приглашение присоединиться к Совету мира. Российский лидер отмечал, что Москва ответит на предложение после изучения документов и консультаций со стратегическими партнерами, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияМИД РФДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры