Песков: МИД изучает предложение о вступлении в Совет мира

Восемь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на Ленинском проспекте Более 7 тысяч горожан уже освоили навыки ухода за пожилыми и маломобильными близкими Новый медицинский центр появится в Даниловском районе Москвы В Бабушкинском районе построят новый жилой дом по программе реновации Строительство пешеходного моста началось на Болотной набережной