Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал НСН, что школьники сегодня стали понимать, что не обязательно идти в ВУЗ, чтобы получить квалификацию и устроиться на работу с достойной зарплатой.

В 2024 году разница между школьниками, выбравшими 10-й класс и колледжи, стала минимальной за 25 лет, пишет РБК. Так, ранее число старшеклассников значительно преобладало над числом учеников колледжей, следует из исследования ВШЭ. В 2024 году число выпускников 9-х классов, решивших продолжить обучение в школе, практически сравнялось с количеством поступивших в колледжи. Володарский раскрыл, что молодые люди стали чаще выбирать колледж по двум причинам.