Экономия и обход ЕГЭ: Почему молодежь стала чаще идти в колледжи
Амет Володарский раскрыл НСН, что молодые люди стали чаще выбирать колледжи, чтобы сэкономить время на получении специальности или поступить в ВУЗ в обход ЕГЭ.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал НСН, что школьники сегодня стали понимать, что не обязательно идти в ВУЗ, чтобы получить квалификацию и устроиться на работу с достойной зарплатой.
В 2024 году разница между школьниками, выбравшими 10-й класс и колледжи, стала минимальной за 25 лет, пишет РБК. Так, ранее число старшеклассников значительно преобладало над числом учеников колледжей, следует из исследования ВШЭ. В 2024 году число выпускников 9-х классов, решивших продолжить обучение в школе, практически сравнялось с количеством поступивших в колледжи. Володарский раскрыл, что молодые люди стали чаще выбирать колледж по двум причинам.
«Среди задач было вернуть уважение к рабочей профессии и вообще восстановить институт подготовки специалистов среднего уровня профессионалов, которые пойдут на производство. Частично эта задача выполнена, потому что действительно молодежь стала понимать, что для того, чтобы зарабатывать деньги, не обязательно иметь высшее образование. Можно получить специальность в среднеспециальном образовательном учреждении за меньшее время и пойти на производство, в сферу услуг и так далее. Вторая причина, по которой молодежь пошла в колледжи, это тот факт, что через колледжи легче поступить в высшие учебные заведения, то есть в обход ЕГЭ» - рассказал он.
Ранее Володарский заявил НСН, что сегодня очень нужны специалисты, которые в рамках своей профессии умеют работать руками, так что при приеме на работу будет только на руку иметь не только высшее, но среднеспециальное образование по своему направлению.
