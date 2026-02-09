Котяков: Планов по пересмотру пенсионного возраста нет

Планов по изменению пенсионного возраста в России на фоне высокой кадровой потребности и роста продолжительности жизни нет. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью изданию «Эксперт».

«Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет», - подчеркнул глава Минтруда.

Как отметил Котяков, пенсионная реформа в РФ «только-только» завершается, в Донбассе и Новороссии переходный период продолжится до конца 2032 года. При этом министр назвал старшее поколение ценнейшим активом для предприятий, которые стремятся сохранить опытных сотрудников.

Между тем в Госдуме предложили разрешить женщинам-военным выход на пенсию по семейным обстоятельствам в 43 года при трудовом стаже от 25 календарных лет, пишет Ura.ru.

